Hvis du har planer om at gå til gudstjeneste og høre julebudskabet 24. december i Fredens Kirke i Odense, er du meget velkommen.

Men på grund af den aktuelle coronasituation kræver det, at du på forhånd har booket en plads på bænkene gennem internetportalen billetto.dk.

Det fremgår af et opslag på Fredens Kirkes Facebook-side.

»Julens gudstjenester i Fredens Kirke er ikke aflyst, men adgang kræver tilmelding på billetto.dk,« står der i opslaget.

Udover at sørge for at bestille en plads på forhånd skal man ved ankomst til kirken vise gyldigt coronapas og derudover bære mundbind under gudstjenesten.

Der skulle være en chance for at få plads i den store kirke på Skibhusvej, for i løbet af juleaftensdag bliver der holdt ikke færre end fire gudstjenester.

Den første er klokken 11, den næste klokken 13 og de sidste to henholdsvis klokken 14.30 og 16.

Mens julegudstjenesterne bliver afviklet på de tidspunkter, det hele tiden har været meningen, har Fredens Kirke set sig nødsaget til at aflyse både aftensang onsdag 22. december samt den ellers oprindeligt planlagte juletræsfest 29. december.