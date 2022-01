De firehjulstrukne Porscher, Teslaerne og andre luksusbiler hober sig op på villavejene nord for København. Aktiemarkederne er brandvarme, boligpriserne boomer og friværdierne veksles til sommerhuse.

Minder det dig om noget?

Teis Knuthsen er investeringsdirektør i Legofamiliens milliardstore pengetank Kirk Kapital.

Han vurderer, at vi lige nu ser ildevarslende tegn på, at finansmarkerne er så overophedede, at vi styrer mod et krak og en gentagelse af finanskrisen.

»Vi kommer til at have utrolig positivt stemte finansmarkeder, som ender med at være alt for dyrt prissatte. Og så får vi et krak. Jeg har meget svært ved at se, vi ikke ender der,« siger Teis Knuthsen til Finans.dk.

Krakket kommer ikke i år, hvor aktieinvestorerne ifølge Teis Knuthsen fortsat vil kunne høste pæne gevinster.

Men aktierne er lige nu så dyre, i forhold til hvor gode selskaberne er til at tjene penge, at aktiekurserne ikke kan fortsætte deres himmelflugt.

Et krak kan ifølge Teis Knuthsen komme allerede i 2025, hvis det ikke lykkedes de store centralbanker i EU og USA at tæmme inflationen og få skruet ned for den gigantiske udpumpning af penge oven på coronakrisen på en fornuftig måde.

Hvis centralbankerne træder for hårdt på bremsen og sætter renterne op for hurtigt og for meget, vil det ifølge Teis Knuthsen ‘tvinge’ en ny finanskrise igennem.

Økonomiprofessor Jesper Rangvid, har også advaret mod, at centralbankernes meget lempelige pengepolitik med gigantiske støtteopkøb af obligationer kan sende økonomien på krisekurs.

Han vurderer dog, at det næppe ender med en gentagelse af finanskrisen, da bankerne – belært af historien og nye strammere regler – har skruet ned for det risikobetonede udlån til investorer og boligkøbere.