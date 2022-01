New Yorks Upper East Side-kvarter har længe været kendt som det ultimative rigmandsparadis i USA. Men hvor tager milliardærerne hen, når de skal bruge mere plads og dyrke deres luksuriøse hobbies?

Svaret finder man i en lille by knap 100 kilometer nord for Manhattan. Her finder man USAs rigeste – på en vej, der bliver kaldt 'milliardærernes grusvej'.

Her har en af verdens rigeste mænd, Microsoft-stifteren Bill Gates, punget ud med hele 223 millioner kroner for at gøre sin ældste datter, Jennifer Gates, glad.

Den 25-årige Jennifer Gates har gennem mange år været en flittig springrytter, og allerede for flere år siden købte hendes stenrige forældre en smuk landejendom til hende ved den lille by North Salem nord for Manhatten.

Jennifer Gates dyrker også ridebanespringning. Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere Jennifer Gates dyrker også ridebanespringning. Foto: JACQUES DEMARTHON

Det er her, at den ene luksusejendom skyder op ved siden af den anden – med snor lige hestefolde, kæmpe swimmingpools og masser af muligheder for, at de amerikanske milliardære kan dyrke deres interesser for heste og golf.

»En af de bedste ting ved at North Salem er, at folk ikke tæller andre folks penge,« fortæller byens viceinspektør, Peter Kamenstein, til Forbes og forklarer byens popularitet blandt de rige med, at de kan få fred og ro.

Ifølge Forbes har Bill Gates og hans nu tidligere kone, Melinda Gates, opkøbt flere ejendomme i nærheden af hinanden gennem de senere år for at skabe et helt privat område til Jennifer Gates, hvor hun kan bo og dyrke sin dyre hobby, som hun for øvrigt deler med sin mand, den egyptisk-amerikanske springrytter Nayel Nassar.

Parret blev i oktober gift på ejendommen ved et overdådigt bryllup med 300 gæster. Selve brylluppet stod i to millioner dollar – svarende til over 13 millioner kroner.

En del af Jennifer Gates ejendom i North Salem. Vis mere En del af Jennifer Gates ejendom i North Salem.

Og Jennifer Gates er ikke den eneste milliardær i området omkring North Salem.

Kun få kilometer fra hende bor en anden rigmandsdatter, nemlig den stenrige 38-årige Georgina Bloomberg, der er datter af mediemogulen Michael Bloomberg, som tidligere har været borgmester for New York.

Georgina Bloomberg er også professionel springrytter, og Michael Bloomberg, der med en formue på over 518 milliarder kroner er verdens 20. rigeste mand ifølge Forbes, købte den smukke ejendom til hende, da hun var kun 17 år.

Dengang gav han knap 24 millioner kroner for ejendommen, men siden har familien brugt over 131 millioner kroner på at opkøbe yderligere land i området og omdanne ejendommen til et luksuriøst ridecenter og bolig.

Michael Bloomberg med sin datter, Georgina Bloomberg, og Diana Taylor. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Michael Bloomberg med sin datter, Georgina Bloomberg, og Diana Taylor. Foto: ANGELA WEISS

»Det er et smuk sted, hvor jeg bare føler mig glad og tryg. Og det er meget privat,« har Georgina Bloomberg fortalt i en video i 2019, hvor hun også fortæller, at hun kom meget i North Salem som barn.

Foruden at bo på stedet med sin søn, som hun i 2013 fik med den argentinske springrytter Ramiro Quintana, som hun ikke længere er sammen med, har hun også flere nødstedte dyr på stedet – herunder en ged, to muldyr, en hane, køer og ni hunde.

International springsport er en dyr affære, men pengepræmierne følger også ofte med. Ifølge Financial Times kan hovedpræmien ved de største stævner nogle gange løbe op i 1,2 millioner euro – knap ni millioner kroner.

Georgina Bloomberg vandt over 1,3 millioner kroner, da hun tilbage i 2014 vandt førstepræmien ved et springstævne i Central Park på Manhatten.

Georgina Bloomberg er en professionel springrytter. Foto: Bjorn LARSSON ROSVALL Vis mere Georgina Bloomberg er en professionel springrytter. Foto: Bjorn LARSSON ROSVALL

Og det er velkendt, at nogle af verdens rigeste dyrker sporten – heriblandt den græske Onassis-arving Athina Onassis og Charlotte Casiraghi, datter af prinsesse Charlotte af Monaco.

Flere af de hesteglade milliardærer – som den stenrige Colley-familie, der har tjent en formue på at være franchisetager af 100 McDonald's-restauranter – har også fundet vej til North Salem.

Den amerikanske milliardær og forretningsmand Wesley Edens og hans kone, Lynn, ejer også et landsted i området, som de har betalt 118 millioner kroner for, mens den kendte tv-vært David Letterman i 1994 lagde 34 millioner kroner på bordet for at sikre sig sit landlige helle i samme område.

Også den tidligere direktør for kapitalfonden Blackstone Chinh Chu ejer en ejendom til knap 30 millioner kroner i North Salem, ligesom skuespilleren Richard Gere lige har sluttet sig til det gode selskab.

David Letterman ejer også en ejendom i North Salem. Foto: JONATHAN FERREY Vis mere David Letterman ejer også en ejendom i North Salem. Foto: JONATHAN FERREY

Den 72-årige skuespiller, der ifølge Celebrity Net Worth menes at have en formue på 787 millioner kroner, købte ifølge Forbes i januar 2021 en ejendom i området for 65 millioner kroner.

North Salem er kendt som det ultimative ridecentrum i området omkring New York.

Sangeren Bruce Springsteens datter, Jessica Springsteen, der også er springrytter og blandt andet deltog ved OL for USA, frekventerer også området med sine heste.

Springsteen-familiens egen ranch ligger dog syd for Manhattan i området Colts Neck.