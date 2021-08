Manglende erektion.

Der kan være mange grunde til, at den udebliver under sex, og det er noget, som danske mænd i stigende grad får hjælp til.

Omkring 127.600 mænd i Danmark bruger potensmidler for at få hjælp til rejsning under sex. En af dem er 55-årige 'Lars'.

At han har et behov, fandt han ud af, da han for fem år siden skulle have sex med sin dengang nye kæreste.

Det var deres første gang, de var sammen. Men hvad der skulle have været en helt særlig oplevelse blev i første omgang bremset af en fraværende erektion.

Parret kom omkring udfordringen og nød hinanden på andre måder den dag, men oplevelsen sad i dem et godt stykke tid efter.

»Det var ikke skideskægt. Det kom faktisk som en stor overraskelse for mig. Jeg havde en del forventninger til, hvordan det skulle forløbe,« forklarer Lars.

Lars ønsker ikke at stå frem med sit rigtige navn af hensyn til sit arbejde og kæreste. Redaktionen er bekendt med hans fulde identitet.

Det var første gang, Lars oplevede ikke at kunne 'få den op at stå'.

»Jeg havde svært ved at sove og tænkte ved mig selv, at der kun var en vej, og det var at tale om det.«

Morgenen efter fortalte Lars, at det ikke handlede om kæresten eller lysten til hende.

Hun godtog forklaringen, men har sidenhen fortalt Lars, at hun var bange for, at han ikke tændte på hende.

Da jeg havde taget pillen første gang, var det som at blive 16 år igen. Jeg fik meget nemt, en meget kraftig erektion. Lars, 55 år

Dog var episoden ikke nok til at få Lars til lægen. For det var først efter, at parret havde været på ferie sammen, at han tog affære.

Parret havde ikke formået at have penetrationssex, og det skulle der laves om på, når Lars kom hjem.

»Lægen var helt sikker på, at det var præstationsangst. Derfor mente han, at det kunne være godt med en succesoplevelse, og her ville potensmedicin være en god idé.«

Og Lars kunne ikke være mere enig:

Tager du potensmedicin?

»Når jeg tænker tilbage, så havde jeg en del stress i perioden efter min skilsmisse, og den (penissen, red.) virkede ikke, når jeg legede med mig selv.«

Dog understreger han også, at alderen er en faktor, der spiller ind.

»Det kan jeg godt bekymre mig lidt om. For det går jo kun én vej. Det kan godt skabe noget nervøsitet hos mig. For hvordan bliver min potens, når jeg er 75?« lyder det fra den 55-årige.

Derfor dyrker Lars både meditation og fysisk træning, og han er opmærksom på sin kost for at hjælpe sig selv mod en bedre alderdom.

Ved lægen fik Lars målt blodtrykket, og bagefter fik han en recept på potensmedicinen 'Cialis'. Medicinen virker, en halv time fra man indtager den og i op til 36 timer efterfølgende. En model, der fungerer rigtig godt for Lars – selv den dag i dag.

Lars og kæresten havde herefter snakket om, at han ville tage medicinen, for at de to kunne have sex sammen uden problemer.

»Da jeg havde taget pillen første gang, var det som at blive 16 år igen. Jeg fik meget nemt, en meget kraftig erektion,« fortæller Lars og fortsætter:

»Her opdagede jeg også, at jeg måske havde fået en lidt for stor dosis.«

Derudover oplevede Lars også at få slemme hovedpiner af medicinen, og derfor blev der hurtigt skruet ned for medicinen, så han igen kunne føle sig som en mand på 50 år.

»Selvom det andet kan være meget skægt, så er det ikke nødvendigt,« fortæller Lars.

Og han er bestemt ikke ene om at få hjælp til potensen.

Derfor har han et godt råd til alle dem, der måtte møde udfordringer i sexlivet:

»Vær ærlig. Og hvis du har en partner, så skal du også være ærlig over for personen.«