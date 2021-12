Nordjyske læger er blevet ramt af en telefonstorm, efter flere borgere er blevet inviteret til at blive vaccineret.

Det fortæller Charlotte Lønskov, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Nordjylland.

Hun opfordrer til, at man ikke ringer til egen praktiserende læge.

»Mange har ringet unødvendigt. Vi vil gerne, at patienter orienterer sig på klinikkernes hjemmeside, inden de ringer til lægen. Hvis de bruger to minutter på det, kan de nemt få svar på deres spørgsmål« lyder opfordringen for formanden.

Charlotte Lønskov fortæller, at de især bombarderes med spørgsmål om, hvorvidt en vaccination kræver tidsbestilling eller ej.

Men man kan altså undgå ventetider på telefonen, hvis man bruger klinikkernes hjemmeside.

Den ekstra opgave har skabt travlhed hos lægerne i Nordjylland. Alligevel mener Charlotte Lønskov, at opgaven er korrekt placeret hos de praktiserende læger.

»Vi er jo vant til at vaccinere vores patienter, så opgaven er godt placeret hos os. Men det er klart, det skaber ekstra travlhed. Men vi tager os af de akutte ting,« siger Charlotte Lønskov og afslutter:

»Så kan det godt være, at der er nogle rutineopgaver, der bliver skubbet til efter nytår, indtil vi har nedbragt den her pukkel.«