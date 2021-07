»Det er regionerne, der er ansvarlige for indkøb af medicinsk udstyr. Og her er der utvivlsomt nogle læringspotentialer i denne sag.«

Sådan skriver enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Thomas Wejs Møller i en mail til B.T,. efter vi de seneste uger har afdækket, at der kan være alvorlige sundhedsrisici ved at bruge bestemte maskiner fra Philips.

Maskinerne bruges af mennesker med vejrtrækningsbesvær, lungesygdom eller søvnapnø og er nu tilbagekaldt af producenten.

Med læringspotentialer skal forstås, at regionerne har stillet sig i en meget sårbar situation, fordi de kun har lavet aftaler med en enkelt leverandør – nemlig Philips – uddyber Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen har ikke har ønsket at stille op til mundtligt interview.

Sagen kort: 26. april oplyste Philips på sin hjemmeside om de potentielle risici ved apparterne fra Philips. Igen 14. juni udsendte virksomheden en opdateret produktinformation.

30. juni beskrev den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, så tilbagekaldelsen af produkterne på deres hjemmeside.

Først 9. juli fik de danske brugere besked via e-Boks.

Tilbagekaldelsen er af FDA klassificeret som en såkaldt klasse 1, hvilket vil sige, at brugen af disse apparater kan forårsage alvorlige skader eller død.

Philips har over for B.T. beklaget fejlen. De fortæller, at det kræver en godkendelse fra myndighederne for at erstatte eller reparere de nuværende maskiner. De ved endnu ikke, hvornår denne godkendelse foreligger. Det kan tage uger eller måneder.

Som det ser ud lige nu, kan brugerne af apparaterne ikke få udskiftet deres apparat, med mindre de har oplevet alvorlige symptomer, forklarede Jannick Brennum, centerdirektør og læge på Rigshospitalet, til B.T. mandag.

Det er nemlig ikke muligt at udskifte apparater for de 33.240 mennesker på samme tid, da der ikke er tilstrækkeligt med alternative apparater på markedet.

Lægemiddelstyrelsen oplyser B.T. om, at man de seneste uger har været i tæt dialog med både regioner, myndigheder i Danmark og i EU samt fabrikanten Philips.

»Det er Lægemiddelstyrelsens indtryk, at alle parter gør, hvad de kan, for at få løst sagen så hurtigt og så hensigtsmæssigt som muligt,« skriver Thomas Wejs Møller.

Har man oplevet symptomer i form af hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast, skal man kontakte sin behandlingsklinik for at få en lægefaglig vurdering af, hvorvidt det bedste er at fortsætte behandlingen eller ej.