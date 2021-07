»Jeg er virkelig bange.«

Sådan siger 56-årige Ivan Jakobsen, der bor i Hjortshøj nær Aarhus.

Han bruger et af de apparater, som syge mennesker anvender, når de har brug for vejrtrækningstøtte, lider af søvnapnø eller lungesygdom.

B.T. har de seneste uger beskrevet, hvordan Philips har tilbagekaldt apparaterne, fordi de er under mistanke for at kunne give hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær eller opkast. Læg dertil risikoen for at blive forgiftet eller få kræft.

Sagen kort: 26. april oplyste Philips på sin hjemmeside om de potentielle risici ved apparterne fra Philips. Igen 14. juni udsendte virksomheden en opdateret produktinformation.

30. juni beskrev den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, så tilbagekaldelsen af produkterne på deres hjemmeside.

Først 9. juli fik de danske brugere besked via e-Boks.

Tilbagekaldelsen er af FDA klassificeret som en såkaldt klasse 1, det vil sige, at brugen af disse apparater kan forårsage alvorlige skader eller død.

Philips har overfor B.T. beklaget fejlen. De fortæller, at det kræver en godkendelse fra myndighederne for at erstatte eller reparere de nuværende maskiner. De ved endnu ikke, hvornår denne godkendelse foreligger. Det kan tage uger eller måneder.

VIGTIGT: Regionerne anbefaler, at man fortsætter sin behandling som hidtil, da det for nogle kan være farligere helt at stoppe med at bruge apparatet.

Ivan er 100 procent afhængig af sit apparat for at være i live og kan ikke bare stoppe, selvom han er bange for at få det værre.

Philips har undskyldt og trukket maskinerne tilbage fra markedet. Regionerne har overfor B.T. lovet, at de vil finde en løsning »i løbet af nogle måneder«.

Det ændrer dog ikke på, at mange brugere – inklusive Ivan – fortsat står bekymrede tilbage med deres symptomer.

Det er nemlig ikke alle, der kan få udskiftet deres apparat grundet leveranceproblemer og den kæmpemæssige opgave, det er at udskifte alle apparater, har centerdirektør og læge Jannick Brennum på Rigshospitalet tidligere oplyst til B.T.

Jeg synes, de har et ansvar for at følge, hvad der sker på langt sigt. Jeg synes lidt, man glemmer, at vi er mennesker Ivan Jakobsen, patient

B.T. er blevet kontaktet af flere brugere, der har fortalt, at de ikke kan få udskiftet apparatet, selvom de ønsker det.

»Jeg har mistet tilliden til systemet. Det er kun, fordi jeg har råbt og skreget, at jeg har fået et nyt apparat. De bør jo byttes ud med det samme,« siger Ivan Jakobsen.

Det er netop risikoen for at få kræft, som gør Ivan Jakobsen bange.

Og med god grund. Lægerne opdagede i sidste uge, at Ivan Jakobsen, der bruger maskinen på grund af vejrtrækningsbesvær grundet muskelsvind, har en knude i skjoldbruskkirtlen. Det er muligvis kræft.

I næste uge får han svar på, om det er kræft, og om der også skulle være noget i lungerne.

Når de alvorlige gener kan opstå, skyldes det, at det skum, der bruges som støjdæmpende materiale i Philips-apparaterne, kan nedbrydes og dermed udlede dampe og små partikler, som altså giver de ubehagelige og alvorlige gener.

»For et år siden begyndte jeg at hive efter vejret og få en tør hoste. Jeg opdagede små, sorte partikler i forbindelse med rengøring af maskinen. Jeg troede, at det var, fordi mine hjælpere ikke gjorde maskinen ren nok. Men nu har jeg måske forklaringen på, at jeg har haft det dårligt,« siger Ivan Jakobsen.

Ivan Jakobsen er glad for, at det er lykkedes ham at få en ny maskine.

De, der har relativ milde symptomer, får at vide, at de skal holde en pause på en uge med deres apparat og se, om symptomerne forsvinder. Hvis de så gør det, så vurderer vi mulighed for, at de kan få en ny maskine Jannick Brennum, Centerdirektør og læge Rigshospitalet

Men han mener også, at regionerne har et ansvar for at følge de patienter tæt, der mener, de er blevet syge, fremadrettet.

»Jeg synes, de har et ansvar for at følge, hvad der sker på langt sigt. Jeg synes, man glemmer, at vi er mennesker,« siger Ivan Jakobsen.

Hans egen læge ønsker ikke hverken at be- eller afkræfte, om maskinen kan være årsag til hans nyfundne kræftknude eller andre symptomer. Han har blot fået at vide, at han skal indberette dem til Philips.

Centerdirektør og læge Jannick Brennum på Rigshospitalet forklarer til B.T., at det er Philips, der står for at udskifte maskinerne. Han kan derfor ikke love, hvornår de 33.240 danskere, der er brugere af Philips-apparaterne, kan forvente nyt i sagen:

»Vi afventer fortsat en plan fra Philips,« siger han.

Han uddyber desuden, hvorfor nogle kan få udskiftet deres maskine, og andre ikke kan:

»Grundlæggende er det sådan, at de, der har alvorlige symptomer, der kan relateres til Philips-maskinen, og som har et stort behov for deres maskine, kan få en anden maskine. Vi har et lille lager af maskiner fra en anden fabrikant, som de så får i stedet,« siger han og tilføjer:

»De, der har relativ milde symptomer, får at vide, at de skal holde en pause på en uge med deres apparat og se, om symptomerne forsvinder. Hvis de så gør det, vurderer vi muligheden for, at de kan få en ny maskine,« siger han.

I slutningen af sidste uge klassificerede den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, apparaterne som klasse 1 – det vil sige, at brugen af dem kan forårsage alvorlige skader eller død.

»Vi har endnu ikke vurderet udmeldingen fra FDA, og primært forholder vi os i Danmark til vurdering og udmeldinger fra Lægemiddelstyrelsen,« siger Jannick Brennum.

Hos Patienterstatningen opfordrer man folk som Ivan, der kan have fået varige skader eller alvorlig sygdom på grund af apparatet, til at søge erstatning.

»Mener man selv, at det er tilfældet, så synes jeg, at man skal kontakte os og høre om mulighederne for erstatning,« siger direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast.