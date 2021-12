»Mangler du din vulvaafstøbning?«

Sådan indleder Kunsten i Aalborg en efterlysning på Facebook.

Kunstmuseet ligger nemlig inde med seks afstøbninger af kvinders underliv, som de gerne vil af med til rette ejer.

»Vores vært spurgte mig, om de ikke snart skulle afhentes, for han vidste ikke lige, hvad han skulle stille op med en skuffe med vulvaafstøbninger. Derfor lavede jeg opslaget,« siger Mette Kirstine Goddiksen, der er presseansvarlig ved Kunsten.

Afstøbningerne blev lavet i forbindelse med Kunstens sommerarrangement Summer Lounge 21. juli. Med undertitlen 'Find fred med fissen' kunne kvinder blandt andet få lavet et gratis aftryk af underlivet og efterfølgende bestille et smykke med aftrykket på. Et arbejde, som smykkedesigner Amalie Grauengaard står for.

Ifølge Mette Kirstine Goddiksen blev der lavet op mod 25 afstøbninger, men det kunne sagtens være blevet til flere.

Kunsten i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Kunsten i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Hun afstøbte i et par timer, men da arrangementet var slut, var der stadig kø,« siger hun.

De fleste afstøbninger er siden blevet hentet, men nu ligger der så seks tilbage i en skuffe på kunstmuseet.

»De er ret fine og forarbejdede af Amalie. Det er sådan en lille skulptur.«

Hvad gør I, hvis de ikke bliver afhentet?

»De ryger jo nok ud. De kan ikke blive liggende i skuffen, og man kan ikke rigtig give dem væk. Det ville være ret grænseoverskridende for de kvinder, hvis vulvaafstøbning det er,« siger Mette Kirstine Goddiksen.

Hun håber dog, at de når at blive afhentet, inden de ryger i skraldespanden, og har da også et bud på, hvad de kan bruges til. I opslaget på Facebook skriver hun, at det kunne være en 'kreativ og unik julegave til dig selv eller én, du holder af'.

Hvem giver man sådan et aftryk til?

»Man skal jo nok ikke give det til sin mor. Men det kunne jo være en sjov adventsgave til kæresten, men det er helt op til folks egen fantasi,« slutter Mette Kirstine Goddiksen.