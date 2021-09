En gigantisk glasfiberskulptur i Bilbao har fået flere til at undre sig.

I det grumsede vand i floden, som går under navnet Nervion, beliggende i Bilbao, ligger der nemlig en stor glasfiberskulptur, som til forveksling ligner en ung kvinde, der er ved at drukne.

Og netop synet af denne vækker opsigt og har skabt en massiv undren blandt menneskerne i den spanske by.

Figuren, som pludselig var i floden, har titlen 'Bihar' og er skabt af den mexicanske hyperrealistiske kunstner Ruben Orozco.

Hensigten med den enorme glasfiberskuptur er ifølge ham, »at folk skal være klar over, at deres handlinger kan enten synke os eller holde os flydende«. Det fortalte Ruben Orozco til nyhedsmediet Nius.

Det er ikke første gang, at et af kunstnerens værker vækker opsigt i Bilbao. Foto: VINCENT WEST Vis mere Det er ikke første gang, at et af kunstnerens værker vækker opsigt i Bilbao. Foto: VINCENT WEST

Triana Gil, er besøgende i området, hvor kunstinstallationen befinder sig, og hun har netop fortalt, hvad hun tænkte, da hun så skulpturen til Reuters.



»Først gav det mig en følelse af stress, da ansigtet var i vandet, men nu synes jeg, at hun kommunikerer sorg, en masse sorg,« fortæller Triana Gil.

Skulpturen 'Bihar', som ligner en druknende kvinde, er desuden ikke det første værk af Ruben Orozco, som vækker opsigt i Bilbao.

For mindre en to år siden fik kunstnerens skulptur 'Invisible Soledad' nemlig også stor opmærksomhed, idet den ligeså lignede en livagtig og oprigtig kvinde, som sad på en bænk.