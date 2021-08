Det er ikke en enkeltstående krænkelsesepisode, som er årsag til, at De Radikales Kristian Hegaard torsdag har trukket sig fra Folketinget.

Det er sket mindst to gange. Dermed var Kristian Hegaard advaret om, at han havde et problem med sin adfærd.

Det fremgår både hans opslag på Facebook og en pressemeddelselse fra De Radikale.

»Kristian Heegaard har netop meddelt os og resten af den radikale folketingsgruppe, at han for nylig har optrådt grænseoverskridende i festlig sammenhæng. Derfor har Kristian truffet den beslutning, at han vil træde ud af Folketinget,« skriver den radikale gruppeledelse i en pressemeddelelse og fortsætter.

»Som Kristian selv har oplyst i dag, gjorde Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans, som håndterer overtrædelser af Radikale Venstres samværspolitik, for nogle måneder siden po­li­­tisk leder Sofie Carsten Nielsen opmærksom på, at de har behandlet en henvendelse vedrørende Kristian. Den politiske leder orienterede gruppeledelsen og havde på kontakt­instansens indstilling en samtale med Kristian. Desværre har der så nu været en ny hændelse, som han har taget konsekvensen af,« står der.

Også i sit Facebook-opslag erkender Kristian Hegaard, at der er tale om to sager.

»Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af – for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt,« skriver Kristian Hegaard og fortsætter:

»Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi hun af Radikale Venstres kontaktinstans var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring«.

Af pressemeddelelsen, som er underskrevet af Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard og Andreas Steenberg fremgår det også, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen:

»Vi er triste over Kristians beslutning, men efter at have hørt hans begrundelser, er vi enige i hans beslutning og tager den til efterretning. Vi håber at se Kristian i politik igen på et tidspunkt. Når Kristian udtræder af Folketinget, vil en suppleant overtage pladsen i Folketinget.