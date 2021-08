Kristian Hegaard (R) skulle ved flere lejligheder have udvist grænseoverskridende adfærd, skriver han på Facebook.

Derfor udtræder han af Folketinget.

»Jeg har svigtet og fejlet. Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af - for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt,« skriver han på Facebook.

Ifølge opslaget har han i radikal sammenhæng til en fest »overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring«.

Han skriver i opslaget, at han ikke husker noget fordi han var fuld. Han har ifølge opslaget haft et problem med at drikke sig for fuld:

»Jeg har indtaget alkohol så hatten passede. Her er det kammet over ved nogle lejligheder og givet regulære sorte huller i hukommelsen. Festerne og festivalerne har være mange, sjove, og nogle gange sene. Derfor er jeg også sikker på, at jeg her kan have overtrådt andres grænser. Jeg er med garanti også kommet til at køre folks tæer over, uden det har været meningen, når dansegulvet har været tætpakket. Det har aldrig været min intention, og jeg er fuld af beklagelse. Hverken fuldskab eller andet kan undskylde det,« skriver han.

Han skriver også, at ansvaret alene er hans.

»Svigtet er ene og alene mit,« skriver han.

Med me too-sagen mener Kristian Hegaard ikke, at han kan fortsætte i politik.

»Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af.«

Artiklen opdateres...