For 44-årige Kris Nielsen blev en tur til kiropraktor skelsættende for, hvordan hendes liv ser ud i dag.

Efter at have haft smerter i forbindelse med at være gledet på en trappe, blev hun af egen læge henvist til en kiropraktor.

Men da behandlingen kommer til det velkendte knæk i nakken, tager det en drejning.

»Jeg kan med det samme mærke, at der er noget helt galt. Men han siger, det er normalt. Jeg kan bare huske, at jeg udbryder: Det her er fandeme ikke normalt,« siger hun om behandlingen i august i 2019.

Kris Nielsen får et gedigent tryk i kraniet – det føles, som om hovedet er ved at eksplodere, og samtidig hyler det for hendes ører.

Liggende på briksen bliver smerterne større; selv lyset begynder at gøre ondt, da kiropraktoren forsøger at få Kris Nielsen op fra briksen.

Der bliver ringet 112, og Kris Nielsen bliver kørt på hospitalet med ambulance, hvor de konstaterer, at hun har en a. vertebralis-dissektion, også kendt som en blødning i halskar.

Det betyder, at hun har fået en blødning inde i et halskar. Noget, der kan resultere i apopleksi, også kaldet slagtilfælde.

En sådan blødning kan opstå spontant, men i nogle tilfælde har der været et mildt traume forud.

Det kan være en uheldig bevægelse under en fodboldkamp, et forkert vrid i nakken eller behandling hos en kiropraktor.

B.T. har tidligere talt med Helle Klingenberg Iversen, der er formand for Dansk Selskab for Apopleksi og overlæge på Rigshospitalet.

Hun fortæller, at det kan være svært at slå fast, hvad der er skyld i blødning i halskar, men at det er velkendt, at nogle af patienterne har været hos en kiropraktor inden.

Efter skaden fortæller Kris Nielsen, at hendes øje er begyndt at hænge – især når hun er udmattet. Vis mere Efter skaden fortæller Kris Nielsen, at hendes øje er begyndt at hænge – især når hun er udmattet.

En aktindsigt ved Patienterstatningen viser, at der siden 2000 har været 114 sager, hvor patienter har søgt erstatning efter at have fået 'manipuleret nakkehvirvlerne' af en kiropraktor.

Af dokumenterne fremgår det også, at erstatningen ved sådan en skade er stor. Det skyldes typisk, at patienten har et højt tab af erhvervsevne.

Hvis man får anerkendt sin skade i forbindelse med et knæk i nakken, får man i gennemsnit 752.382 kroner i erstatning, hvis skaden er blodpropper eller blødninger i for eksempel hjernen, mens man ved en dissektion af en arterie får 2.368.874 kroner.

Siden 2004 har 30 patienter søgt erstatning for skader, der drejer sig om blødning i halskar eller skader på hjernen efter behandling hos en kiropraktor. 16 har fået anerkendt, at skaden skyldtes kiropraktorbehandlingen og har fået udbetalt erstatning.

For Kris Nielsen blev besøget hos kiropraktoren starten på et sygdomsforløb, der stadig ikke er ovre.

Månederne efter hospitalsopholdet kunne Kris Nielsen ingenting, men lå bare i et mørkt lokale og havde smerter. Derfor blev hun tildelt hjemmehjælp.

»Det var helt forkert. Det har altid været mig, der har hjulpet andre, og nu skulle jeg lige pludselig have hjælp til noget så simpelt som at vaske mit hår,« siger hun.

I dag har Kris Nielsen smerter hver dag og går til undersøgelser for at finde lindring.

Fra 2004 har Kris Nielsen arbejdet som selvstændig, men efter ulykken har hun været nødt til næsten at stoppe. Hendes største anke i forhold til forløbet er, at hun ikke fik at vide, at det var muligt at få en a. vertebralis-dissektion i forbindelse med behandling hos kiropraktor.

»Jeg ville gerne have vidst, hvilken risiko jeg løb. Så ville jeg ikke sidde med håbløsheden. Det ville måske være nemmere at acceptere, at mit liv er, som det er i dag. Og måske det vigtigste, at det ikke sker for andre,« siger hun.

Kris Nielsen har ikke fået erstatning i forbindelse med skaden, da man ikke har kunnet slå fast, at det skete hos kiropraktoren, eller om hun havde det inden behandlingen.

»Jeg forstår ikke, at man ikke kan slå det fast. Jeg kørte selv til kiropraktor og blev hentet i en ambulance,« siger Kris Nielsen.

B.T. har anmodet Dansk Kiropraktor Forening om interview. De har valgt at svare på mail:

»Der er ikke dokumentation for, at patienter, som er blevet manuelt behandlet i nakken, har større risiko for arterie dissektion sammenlignet med patienter, der ikke er blevet manuelt behandlet. Ofte oplyser kiropraktorerne patienterne om, at dette kan være en meget sjælden komplikation.«

B.T. har efterfølgende spurgt: Står det i retningslinjerne, at man som kiropraktor skal oplyse om vertebralis-dissektion inden behandling?

Til det svarer foreningen:

»Nej. Det står der ikke.«