»Hvis jeg får det bedre, må det jo være sådan.«

Det var, hvad Thomas Bille tænkte, da han lå på briksen hos kiropraktoren for at få 'knækket' sin nakke. En behandling, der viste sig at give ham det helt modsatte af 'bedre', og som senere sendte ham af sted med fuld udrykning.

B.T. har tidligere fortalt om Mette Christensens tur til kiropraktor, der udsatte hende for livsfare. Og som reaktion på artiklen kontakter 43-årige Thomas Bille B.T. med teksten »jeg læste Mettes historie og fik nærmest hovedpine«.

Thomas har nemlig også oplevet, at knæk og vrid hos en kiropraktor sendte ham i livsfare.

Vi er tilbage i juli 2020, hvor Thomas, som mange andre dage, vågnede op med hovedpine og øm nakke.

»For 13 år siden, da jeg arbejdede som lærer, brækkede jeg sjette og syvende nakkehvirvel, efter jeg på en kælketur landede direkte på hovedet. Og siden har jeg haft problemer med smerter i nakke og hoved,« fortæller Thomas.

Men fordi en ferie til Færøerne var lige om hjørnet, beslutter han sig for at gå til kiropraktor med henblik på at få 'løsnet nakken lidt op'.

»Kiropraktoren kender til mine tidligere brækkede nakkehvirvler. Og jeg er selv meget påpasselig og bange for knæk efter ulykken. Det er lidt et traume for mig,« forklarer Thomas.

Efter at have fået massage, akupunktur, knæk, vrid og pillekur mod smerter i nakke og hoved hos kiropraktoren får Thomas en ny tid til dagen efter for at få 'løsnet endnu mere op'.

Ved denne behandling bliver der, ifølge Thomas, vredet endnu mere i hans nakke. »Men hvis det er det, der skal til for at få det bedre, er det sådan, det må være,« tænkte han og så turen til Færøerne for sig.

Kiropraktoren foreslår en tredje behandling allerede dagen efter. Og den kan man bestemt ikke kalde for »lykkens gang«.

»Jeg var svimmel, da jeg tog derfra. Kommer hjem og kan ingenting. Hvis jeg rejste mig fra sengen, kastede jeg op, og jeg følte mig bedøvet i kinderne, ligesom man havde været til tandlæge. Jeg følte, at jeg kunne prikke med en nål på huden i højre side af ansigtet uden at ville mærke det,« husker Thomas.

Og den pakkede kuffert ligger på stuegulvet og kigger på ham.

»Jeg kunne slet ikke kigge på den uden at få kvalme. Jeg vidste, at jeg ikke ville komme af sted.«

Thomas får det ikke bedre de næste dage. Derfor forlanger hans mor, at han ringer til vagtlægen – og så tager det ellers fart.

Med et højt blodtryk bliver han kørt akut til Glostrup Hospital for at blive undersøgt.

»Efter en MR-scanning viser det sig så, at jeg har fået revet halvandet blodkar over, der går op til hjernen, i højre side og et blodkar i venstre. Og lægerne finder udposninger i min hjerne,« siger Thomas og fortsætter:

Hvad er en dissektion? En dissektion er kort sagt en rift i legemspulsåren. Den kan være medfødt, en følge af åreforkalkning eller skyldes skader efter kirurgi eller ulykker. En rift i legemspulsåren er en meget akut tilstand, hvor det er nødvendigt at blive indlagt øjeblikkelig på sygehuset for at blive behandlet. Kilde: Sundhed.dk.

»Jeg bliver panisk. Og jeg kan fornemme på sygeplejerskerne, at det er mere 'normalt' med én dissektion. Jeg har to en halv, hvilket er ret voldsomt og alvorligt.«

Og da personalet på Glostrup hører, at Thomas har været til kiropraktor, husker han følgende reaktion:

»'Kiropraktor?! Det skulle du aldrig have gjort.' De mente, at en kiropraktor havde været inde og gøre situationen med min brækkede nakke værre.«

Thomas er indlagt i en måned og beskriver forløbet som »meget voldsomt«:

»Jeg tænkte, hvad pokker der skete, fordi jeg, en gut i starten af 40erne i sit livs bedste form, lå på en afdeling, hvor der kom overvægtige, gamle mænd med blodpropper i hjernen. Og jeg havde det så skidt, at jeg ikke kunne åbne mine øjne og bare lå med en klud på ansigtet,« siger han.

I dag kæmper Thomas stadig med hovedpine og migræne. Han skal tage blodfortyndende medicin mellem klokken 21 og 22 resten af sit liv, og træthedsniveauet er steget markant. Desuden oplever han ofte, at synet slører – en lille udfordring i jobbet som grafisk designer, pointerer han.

For Thomas er kælketuren og de brækkede nakkehvirvler blegnet sammenlignet med forløbet, efter han 'bare' skulle en tur til kiropraktor. Han ville gerne have kendt til risikoen, inden han kastede sig ud i behandlingerne. Og det er netop derfor, han deler sin historie.

»Jeg vil gerne forhindre andre i at begå samme 'fejl'. Jeg tror ikke, der er særligt mange, der er klar over, hvordan en kiropraktor passer ind i det danske sundhedsvæsen. Det kræver ikke en henvisning fra lægen, som det eksempelvis gør til fysioterapeuter – og det i sig selv er jo lidt tankevækkende,« mener Thomas.

Den pågældende kiropraktor er kontaktet, og han er uforstående over for Thomas' forløb.

Hvorfor vælger du at knække nakken på Thomas, når du kender hans forløb og ved, at der er en risiko ved det?

»Jeg har ikke manipuleret det område, hvor han har en skade, altså 6. og 7. nakkehvirvel. Jeg har behandlet øverste del af nakken, som typisk er skyld i hovedpine, hvilket jeg også gjorde i 2019 på ham, og det gav gode resultater,« svarer kiropraktoren.

Hvordan vurderer du dit faglige arbejde på bagkant af Thomas' forløb?

»Jeg kan i høj grad stå inde for mit faglige arbejde,« siger han og tilføjer, at han er overrasket over Thomas' indlæggelse.

Som i artiklen med Mette Christensen har B.T. valgt ikke at bringe kiropraktorens navn, da hverken Mettes eller Thomas' opråb er et enkeltstående tilfælde og derfor skal være et billede på et større problem end blot to kiropraktorer.

Det har Sverre Rosenbaum, der er overlæge på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, tidligere bekræftet over for B.T.

Han kalder området »underbelyst«:

»Problemet findes. Det er ikke meget hyppigt, og problemet kan være svært at bevise, fordi kiropraktorerne fortæller, at patienter kommer til dem, fordi de har smerter. Min erfaring er, at de fleste tilfælde af dissektioner trods alt er spontane,« fortæller Sverre Rosenbaum.

Ville du selv få knækket nakken hos en kiropraktor?

»Jeg ville ikke selv få knækket nakken, men jeg vil heller ikke fraråde andre raske at gøre det. Det bliver nok noget følelsesmæssigt for mig, da jeg har set patienter, hvor mistanken er der,« svarer overlægen.