»Jeg havde aldrig drømt om, at en tur til kiropraktor ville udsætte mig for livsfare.«

Men det skete, da Mette Christensen fik ‘knækket’ sin nakke hos kiropraktoren. Og nu, to måneder senere, er hendes liv stadig sat på pause.

Mette Christensen fra Rødovre havde ondt i nakke og baghoved i venstre side. Og som så mange andre ville gøre, bestilte hun en tid hos en kiropraktor.

»Jeg fortalte, at jeg havde hovedpine og ondt i nakken i venstre side. Og så knækkede han mig fra side til side og sagde, at jeg skulle komme igen tre dage senere,« husker 34-årige Mette, der undrede sig over, at hun ikke blev undersøgt mere grundigt, fordi det var første behandling.

En time senere begyndte smerten at sprede sig til højre side af nakken. Og pludselig hun Mette »mærkeligt ondt«, som hun beskriver det, i baghovedet.

»Pludselig kunne jeg nærmest ikke se noget. Kun noget lys, der blinkede, men ellers var alt sløret,« fortæller hun.

Selvom Mette var alene med sine to døtre, Asta på seks måneder og Ellie på tre år, var hun nødt til at lægge sig på sofaen. Og det hjalp ikke. Derfor måtte hun ringe efter sin kæreste, Jan, der var til julefrokost.

Han vurderede, at Mettes tilstand var helt gal, og de hurtigst muligt skulle tage en taxa til hospitalet.

»Jeg kunne stadig ikke se noget, men jeg husker, at jeg fik målt mit blodtryk som det første på hospitalet, og det var så højt, at de slog alarm,« husker Mette, der blev sendt videre til tre forskellige scanninger.

»Så kom lægen og spurgte med det samme, om jeg havde været i kiropraktor, fordi han havde set det så mange gange før.«

Og med »det her« mente lægen mennesker, der er i risiko for en blodprop efter at have fået 'knækket' nakken hos kiropraktoren.

Det er nemlig velkendt, at nogle patienter har været til kiropraktor, når de får en dissektion af halskar, altså en blødning inde i karvæggen i et halskar.

Det bekræfter Helle Klingenberg Iversen, der er formand for Dansk Stroke Selskab og overlæge på Rigshospitalet, afsnit for Blodpropper og Blødninger i Hjernen og afdeling for Hjerne og Nervesygdomme.

»Ja, det er velkendt, at nogle patienter har været til kiropraktor, men kiropraktorernes rolle er også en 'hvad kom først, hønen eller ægget'-diskussion. Man søger jo ofte kiropraktor, fordi man har smerter – ofte i nakken, så derfor er det svært at afklare, om dissektionen var til stede, før patienten søgte kiropraktorbehandling, eller om den opstod under behandlingen,« siger Helle Klingenberg Iversen.

Heldigvis nåede Mettes smerter og manglende syn ikke at udvikle sig til en blodprop. Og hun fik blodfortyndende medicin for at forhindre, at det ville ske.

Men en MR-scanning viste, at hun havde fået skader på to pulsårer, der går op til hjernen.

Ifølge Mette kunne neurologen desuden se på scanningen, at der var tale om »en meget ny blødning«, og skrev derfor 'indlagt med vertebralis dissektion efter kiropraktorbesøg' i hendes journal.

»De første dage kastede jeg op og vred mig i smerte. Jeg var pissebange og har aldrig prøvet at have det så dårligt før,« fortæller Mette.

Mette med sine piger Asta og Ellie. Foto: Privat Vis mere Mette med sine piger Asta og Ellie. Foto: Privat

Ti dage senere blev hun udskrevet fra hospitalet. Og det er nu to måneder siden.

»To måneder, der har været et rent helvede,« som Mette selv beskriver det.

Hun er sygemeldt fra jobbet som folkeskolelærer. Hun måtte stoppe amning af sin datter og sende hende i vuggestue før planlagt, fordi hun kan ikke passe sine to piger alene.

»Jeg har haft så voldsomme nervesmerter, at selv et vindpust kunne gøre ondt. Eller at rede mit hår. Jeg har hele tiden hovedpine og virkelig brug for at sove. Nogle dage kommer jeg slet ikke op af sengen,« forklarer Mette.

Men sværest er, at hun ikke ved, hvornår smerterne forsvinder. Alle, der rammes af lidelsen, heler forskelligt, og derfor findes der ikke noget svar eller nogen tidshorisont.

Mette søger også svar på, hvorfor besøget hos kiropraktoren, hvis navn B.T. er bekendt med, skulle ende i livsfare.

Kæresten Jan skrev en mail til kiropraktoren dagen efter den skelsættende behandling, at »Mette er indlagt på neurologisk afdeling efter en skade, hun har fået på en af pulsårene, der går op i hjernen. Neurologen kan på MR-scanningen se, at det er en meget ny blødning, og mistænker kiropraktorens behandling«.

Hertil får de svaret fra receptionisten:

»Det er jeg meget ked af at høre. Tiden er aflyst, og jeg giver beskeden videre.«

»Så skrev vi, at vi ville have min journal, og fik ikke noget svar. Først da vi nævnte for dem, at vi ville kontakte Patientklagenævnet, modtog vi min journal med posten,« fortæller Mette og fortsætter:

»Og det, han skriver i journalen, er forkert. Han skriver 'ingen hovedpine', hvilket var det symptom, jeg kom med. Han skriver også, jeg havde ondt i skulderbladet. Det havde jeg ikke. Jeg tror, han har kigget i mine gamle journaler fra fire år siden, for at lave en grundig journal, fordi han godt ved, at den er gal. Han skriver også, at han har givet mig øvelser, hvilket heller ikke passer.«

B.T. har kontaktet den pågældende kiropraktor, der ikke ønsker at kommentere på vores spørgsmål, da han afventer sagsbehandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.

Vi har valgt ikke at bringe hans navn, da Mettes opråb ikke er et enkeltstående tilfælde og derfor skal være et billede på et større problem end blot én kiropraktor.

Det bekræfter Sverre Rosenbaum, der er overlæge på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Han kalder området for »underbelyst«:

»Problemet findes. Det er ikke meget hyppigt, og problemet kan være svært at bevise, fordi kiropraktorerne fortæller, at patienter kommer til dem, fordi de har smerter. Min erfaring er, at de fleste tilfælde af dissektioner trods alt er spontante.« fortæller Sverre Rosenbaum.

Ville du selv få 'knækket' nakken hos en kiropraktor?

»Jeg ville ikke selv få knækket nakken, men jeg vil heller ikke fraråde andre raske at gøre det. Det bliver nok noget følelsesmæssigt for mig, da jeg har set patienter, hvor mistanken er der,« svarer overlægen.

Til slut er det vigtigt for Mette at fremhæve, at hendes opråb ikke skal læses som en klagesang. Men derimod for at sætte nogle tanker i gang hos andre, inden de vælger at gå til kiropraktor.

Hun havde nemlig aldrig selv tænkt over, at en tur til kiropraktor ville udsætte hende for livsfare og sætte familiens liv på pause de næste mange måneder.

Mette med manden, Jan, og børnene Asta og Ellie. Foto: Privat Vis mere Mette med manden, Jan, og børnene Asta og Ellie. Foto: Privat

»Man glemmer hurtigt at sætte pris på det, man har, når alt bare er 'normalt'. Det vil jeg helt bestemt gøre, når jeg bliver normal igen. For jeg er sikker på, at jeg nok skal vende stærkt tilbage,« siger Mette.

B.T. har fået aktindsigt i antallet af modtagne klager vedrørende faggrunden 'kiropraktorer' fra Styrelsen for Patientklager.

Den nedenstående opgørelse viser alle klager vedrørende kiropraktorer modtaget i perioden fra 2009 til januar 2022

Ifølge Sverre Rosenbaum er der tale om lave tal. Men efter Mette har delt sin oplevelse, har hun modtaget mindst 15 beskeder fra andre, som har haft oplevelser, der minder om hendes.

»Mange af dem har desværre ikke valgt af gå videre med det, fordi det er så svært at bevise. Derfor synes jeg, at statistikkerne kan være misvisende i forhold til, hvor mange der egentlig oplever det her.«