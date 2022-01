En velkendt bivirkning.

Det har været beskeden på sygehuset til en række danskere, der efter et nakkeknæk hos en kiropraktor har fået en rift i et halskar, som har udviklet sig til blødninger eller blodpropper i hjernen.

En opgørelse Patienterstatningen har lavet for B.T. viser, at 30 danskere siden 2004 har søgt erstatning for blødninger og blodpropper som følge af kiropraktorbehandlinger, men tallet er sandsynligvis meget højere.

»Det, jeg hører fra sygehusafdelingerne, er, at de ser noget flere sager, end vi gør, så der er formentlig et mørketal,« siger vicedirektør i Patienterstatningen, Martin Erichsen.

B.T. har i løbet af ugen kunne fortælle om flere unge erhvervsaktive mennesker, der har fået deres liv ødelagt efter et besøg hos kiropraktoren.

Fælles for dem er, at de ikke anede, der kunne være en sammenhæng mellem de komplikationer de oplevede, og den behandling de havde modtaget kort forinden.

Og det er ikke så mærkeligt, at mange ikke kobler de to ting, fortæller Martin Erichsen.

»Hvis man ikke er læge, tænker man ikke over, at der kan være en sammenhæng. Også fordi blodpropperne ofte først opstår timer til dage efter behandlingen,« siger Martin Erichsen.

Af samme grund er det meget vigtigt, at patienterne ude på sygehusene bliver gjort opmærksomme på, at skaden kan være opstået efter en kiropraktorbehandling..

»Det er utroligt vigtigt for de her patienter, at de får den erstatning, der tilkommer dem, og det er synd, hvis de ikke får den relevante information, for de har jo ikke selv mistanken. Vi vil hellere end gerne give erstatning til dem, der har krav på det, og det er derfor enormt vigtigt, at sagerne bliver anmeldt til os.«

Patienterstatningen har siden 2014 givet 16 patienter medhold i, at blodpropper eller blødninger var opstået efter de såkaldte ‘nakkeknæk’.

Patienterne har i alt fået udbetalt 15.540.265 kroner, og det tal vidner om, at det er skader, som udløser høje erstatninger.

»Skaden er, at der kommer en lille udrift i et halskar, der kan danne en blodprop i hjernen. Det kan føre til vævsdød og dermed skader på hjernen. Nogen kommer sig og får det godt, men det kan resultere i varige skader, der både kan føre til invaliditet og påvirke erhvervsevnen. Særligt det sidste giver en høj erstatning, hvis vi anerkender, at skaden er udløst af kiropraktorbehandlingen,« siger Martin Erichsen.