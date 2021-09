Er du den på kontoret, der står for at bage kage, planlægge sommerfesten eller nisselegen?

Så kan du komme til at kigge langt efter titlen som chef. Du kan derimod bryste dig med at være kontormor.

Det mener Anne Kristine Cramon i hvert fald, der er kommunikationsrådgiver og klummeskribent på Berlingske.

Og netop i sidstnævnte har hun i denne uge et indlæg med med titlen »Hvis du bager til dine kolleger, bliver du aldrig chef, hvor hun med gloser som »man går glip af en masse spændende opgaver, fordi man ikke positionerer sig som en faglig og kompetent medarbejder, men som en pusse-nusse-type,« beskriver, hvorfor særligt kvinder skal holde sig fra at nuppe den hjemmebagte kage med på kontoret.

Anne Kristine Cramon er klar over, at der vil sidde nogle derude og tænke: »ej, hvor er hun skrap, nu må man ikke bage en kage mere,« men det handler om noget mere og større.

Det handler om, hvordan man positionerer sig selv på kontoret, forklarer hun til B.T.

Og den holdningen deler hun med feminist og forfatter Sille Kirketerp Berthelsen, der mener, at en hjemmebagt kage kan underminere fagligheden.

Den 29-årige forfatter har skrevet et manifest imod kageordninger, som hun lørdag den 3. september 2021 præsenterede på festivalen POW i Festival Aarhus.

»Hvis du vil tages alvorligt i dit fag, og dit fag ikke er konditor, afhold dig da fra at træde ind i et hvilket som helst mødelokale med ordene: 'Jeg har bagt!« står der blandt andet i manifestet.

Siden har debatten rullet, og torsdag stemplede Anne Kristine Cramon så ind i den med dit indlæg.

»Jeg har før set det ske, at de kvindelige praktikanter lige pludselig bage lidt for meget kage, og så er det mændene, der kommer med til sjove møder og kvinderne sidder med banankagen,« lyder det fra Anne Kristine Cramon, der derfor opfordrer især nyuddannede kvinderne til at lade den hjemmebagte kage blive derhjemme.