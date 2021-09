»Det føles som om, jeg har mistet to tæer,« fortæller Micki Cheng med et grin.

Den kageglade tv-stjerne kæmper for at komme i form til 'Vild med dans' og har derfor henover sommeren trænet sig op til at kunne løbe fem kilometer.

»Jeg har jo altid været i kageform og i starten kunne jeg ikke løbe 20 meter uden at dø. Så for at Jenna (Dansepartner Jenna Bagge, red.) havde bare en lille smule at arbejde med, satte jeg mig for at komme i en bedre grundform. Det er jo sjovt at være med, så jeg vil det rigtig gerne,« fortæller Micki Cheng, der har nået sit løbemål uden at vide, om det har haft en effekt på badevægten.

»Jeg ved ikke, om jeg har tabt mig, for jeg har spist ligeså meget kage, som jeg plejer - jeg har bare også løbet for at kunne holdt lidt mere ud.«

Udover konditræningen står Micki Cheng også overfor en stor udfordring, når det kommer til selve danseuniformen, der kræver helt tætsiddende sko.

»Jeg bruger størrelse 45 og har en meget bred fod. Vores søde kostumier er ret striks omkring, at skoene skal sidde ordentligt, så hun vil gerne have mig ned i en 42. Jeg har overtalt hende til en 43, men min lilletå er stadig en anden farve, end da vi startede,« fortæller han.

Micki Cheng begyndte sin tv-karriere, da han i 2015 blev nummer to i 'Den store bagedyst'.

Siden har han medvirket i programmer som 'Til middag hos', 'Fangerne på fortet' og 'På tværs af Danmark', for han synes, det er sjovt at lave tv.

»Jeg tror ikke, der er et program, jeg har sagt nej til. Der var nogen, der på et tidspunkt spurgte mig, om et 'Divaer i junglen'-agtigt program, som jeg sagde, jeg lige blev nødt til at tænke over. Det blev aldrig til noget, hvilket var helt fint,« fortæller Micki Cheng, der i forhold til 'Vild med dans' er særligt glad for at have fået Jenna Bagge som partner.

»Jeg har set 'Vild med dans' i mange år og håbede, at jeg skulle danse med Jenna, fordi hun så både sød og tålmodig ud.«

Han fortæller, at han har gået til kor som barn og derfor har en form for musikforståelse, men derudover er han spændt på, hvordan det kommer til at gå med at skulle danse på TV 2 i den bedste sendetid.

»Det med at koordinere kroppen til musik tror jeg bliver en kæmpe udfordring. Men jeg er mega stædig, så jeg bliver ved, til jeg kan.«

Efterårets udgave af 'Vild med dans' har premiere på TV 2 fredag den 10. september.