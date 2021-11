Smittefrygten har bredt sig i det aalborgensiske kulturliv.

»Hele efteråret er 10 procent af gæsterne ikke dukket op til arrangementerne,« siger Jørgen Nissen, der er chef for spillestedet Skråen.

Det har spillestedet lagt mærke til, hver gang de har stået og scannet billetter i indgangen.

»De seneste par uger er folk også begyndt at ringe og spørge, om de kan få pengene tilbage for deres billetter, fordi de er blevet bange for at komme. Det kan de ikke,« tilføjer han.

Derfor byder Skråen coronapasset velkommen.

Jørgen Nissen håber, at genindførelsen af coronapasset vil øge trygheden blandt de, der har købt billetter og dermed giver flere mennesker lyst til at dukke op.

»Det kan godt være, at vi kommer til at blive på de 10 procent, der ikke dukker op, men nu bliver tallet da i hvert fald ikke større. Man er jo aldrig sikker, selvom man har taget test eller vaccine, men det gør, at de, der så kommer her, føler sig mere sikre,« forudser chefen.

Derudover er han blot glad for, at der ikke er blevet sat gang i nogle af de andre coronarestriktioner, der tidligere har været gældende.

»Vi foretrækker bestemt coronapasset i stedet for de skræmmende alternativer som for eksempel afstandkravet, der gjorde, at vi måtte lukke færre gæster ind, have siddende koncerter og lade hver anden stol stå tom.«

Jørgen Nissen mener, at der er rig mulighed for at få det fornødne coronapas, så man kan komme til koncerter.

»Nu er der ens betingelser for alle. Alle har mulighed for at lade sig vaccinere eller teste, og hvis de ikke er villige til en af de to ting, må de isolere sig, og sådan er det.«

Coronapasset bliver genindført fredag 12. november på blandt andet koncertsteder, restauranter og natklubber.

Det betyder, at du enten skal have et bevis på, at du er fuldt vaccineeret for covid-19 eller for nylig er blevet testet negativ for virussen.

I Aalborg Kommune kan man blive lyntestet eller bestille tid til en PCR-test.