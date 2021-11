Hvor skal jeg være synlig, hvis jeg gerne vil have mange stemmer?

Det spørgsmål stiller de fleste politikere sig selv før ethvert valg. Og selvom Aalborgs kommende folkevalgte har forskellige målgrupper, så bør de nok være opmærksomme på særligt en vælgergruppe.

I Aalborg er der næsten 40.000 vælgere, som ikke satte kryds i en af kommunens stemmebokse ved seneste kommunalvalg. De nye vælgere dækker over indbyggere, der siden sidst er fyldt 18, samt personer som er indvandret eller flyttet til fra en anden kommune i den mellemliggende periode. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening (KL).

Og det bliver især interessant, når man zoomer ind på, hvem der mere præcist gemmer sig bag tallet for de nye vælgere, særligt hvis man ser på størrelsen af de enkelte vælgergrupper.

For hvor det i de fleste kommuner er lønmodtagere, der er den mest dominerende gruppe blandt de nye vælgere, så er de studerende topscoreren i Aalborg.

Hele 48 procent af de nye vælgere i Nordjyllands største by er studerende.

Kigger man på den resterende del af de nye vælgere i kommunen, så fordeler 32 procent sig på lønmodtagere, otte procent er offentlig forsørgede, tre procent er pensionister og ni procent noget andet.

Ulrik Kjær er valgforsker og professor på Syddansk Universitet, og han mener, at den høje andel af studerende giver nogle særlige muligheder for kandidaterne.

»Man kan formode, at nogle af de studerendes stemmer sidder lidt løsere, fordi de ikke i forvejen kender til kommunalpolitikken i den kommune, de er flyttet til, og derfor bør det være ekstra attraktivt for kandidaterne at prøve at appellere til dem,« siger han til KL.

Valgforskeren påpeger, at der er stor forskel på, hvordan kandidaterne skal gå til sagen, afhængigt af hvilken gruppe der fylder mest blandt de nye vælgere. Og i Aalborg behøver politikerne faktisk ikke at rulle det helt store katalog med valgløfter ud for at fange de unge.

»For studerende kan en enkelt mærkesag, og en god evne til at gøre opmærksom på sit navn være nok for kandidaten til at få deres stemme, men for pensionisterne skal der virkelig sættes fokus på rammerne for det gode seniorliv i kommunen, og det kan indeholde mange elementer,« forklarer Ulrik Kjær.

På landsplan udgør lønmodtagere 44 procent af de nye vælgere, studerende 29 procent, andet 13 procent, offentlig forsørgede 9 procent og pensionister 5 procent.