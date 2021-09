Politikere i Alborg Kommune vil finde et nyt sted til byens graffiti- og streetartkunstnere, og måske ligger en tilbagevenden til Karolinelund i kortene.

Det fortæller rådmand Per Clausen (EL) fra Aalborg Kommune, efter B.T. Aalborg har fortalt om, hvordan byens urbane miljø føler sig fordrevet fra Karolinelund – eller 'Lunden', som det hedder blandt kendere.

»Projektet med at få fritlagt åen er et godt projekt. Men jeg synes bare, at det er fantastisk vigtigt, at de mennesker, der har lavet deres kunst i Karolinelund, får mulighed for at gøre det et andet sted,« siger han.

Lige siden Tivoli Karolinelund lukkede i 2011, har den været et yndet tilflugtssted for byens skatere og graffiti- og streetartkunstnere. Her har det været lovligt at male væggene i parken.

Derfor har mange kunstnere brugt Karolinelund som et sted, de kunne øve sig.

Men nu er en stor del af de farverige vægge revet ned for at gøre plads til en naturskøn park og åbningen af Østerå, der skal løbe fra Gabrielområdet til Karolinelund. Projektet skulle være færdigt mellem 2023 og 2025.

Også rådmand for sundheds- og kulturforvaltningen Mads Duedahl (V) vil finde en løsning for de mange kunstnere og skatere, der plejer at holde til i Karolinelund.

Et af de mange vægmalerier, man har kunnet kigge på i Karolinelund.

»Jeg har det sådan, at Aalborg er en levende kulturby, og der skal være plads til alle. Hvis vi fratager nogen muligheden for at udøve deres kunst, så har vi en udfordring, der skal løses,« siger rådmanden, der fortsætter:

»I den proces, hvor vi skal finde ud af, hvad vi gør, vil vi inddrage det urbane miljø. For vi ved ikke, hvad deres behov er. Og vi har drøftet det på rådmandsniveau,« siger Mads Duedahl.

Og ifølge Per Clausen (EL) kan det ikke udelukkes, at byens urbane miljø får lov at vende tilbage til Karolinelund.

»Jeg synes, at dem, der har lavet deres kunst i Karolinelund, skal have lov at vende tilbage. Men nu må vi snakke med det urbane miljø om, hvad de har brug for,« siger han.