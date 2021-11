Det skal være endnu sværere at finde gratis parkering i centrum af Odense.

Det står klart i et referat fra det seneste møde i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

På mødet tirsdag blev det vedtaget, at 11 områder, som i dag er gratis, kommunale parkeringspladser, skal konverteres til betalingspladser.

Det sker, efter at byrådet i budgetaftalen for 2022 besluttede, at parkeringsindtægterne i kommunen skal øges med 2,5 millioner kroner årligt. Parkeringsindtægterne fra de 11 nye betalingspladser skulle, ifølge forvaltningens beregninger, svare til det millionbeløb.

Det er By- og Kulturforvaltningen, der har anbefalet, hvilke 11 steder der nu skal betales for at holde på. Det er blandt andet parkeringspladser på Nørregade, Jarlsberggade og Kochsgade, hvor bilister nu skal til at betale for at parkere.

Der bliver også indført tre nye licensområder primært til gavn for beboere. Her kommer bilister uden licens nemlig kun til at kunne parkere en time. Det drejer sig om Hunderup Nord, Munkebjerg Nord og Skibhusvej Syd. 12 områder i midtbyen er allerede indbefattet af samme type parkeringsregler.

Håbet er - viser forvaltningens indstilling til By- og Kulturudvalget - at betalingsparkeringen vil få færre til at lede efter parkering i midtbyen, og at beboere i de berørte områder vil få lettere ved at finde parkering.

Desuden forventes det, at tiltaget vil få flere til at vælge alternative transportmidler i centrum af byen, som for eksempel cykel og kollektiv trafik.

»Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra beboere, der oplever, at det er svært at finde en parkeringsplads i de tre områder,« lyder det i referatet fra mødet.

De 2,5 millioner kroner, som forvaltningen forventer at kunne hive ind på den ekstra betaling - skal ifølge referatet bruges til at prioritere kernevelfærd.

Er forudsigelserne rigtige, så forventer forvaltningen, at den kommunale indtjening på parkering fremadrettet vil være på 21,1 millioner kroner i alt om året.

Det kommer til at koste kommunen mellem 1,5-2,0 millioner kroner at gøre parkeringspladserne til betalingspladser.