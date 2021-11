Tilbage i maj blev han-killingen Topsy indleveret på Internat Fyn. Han var smurt ind i olie, havde en lang flænge og vejede alt for lidt.

Han er blot et af mange dyr, der i år er flyttet ind på internatet. Hos Dyrenes Beskyttelse har man i år oplevet en markant stigning af særligt hunde, katte og kaniner, der bliver indleveret.

I løbet af sommeren fik Topsy det bedre, og siden da har han været klar på at finde et nyt hjem.

Det samme er 60-70 andre dyr, der lige nu bor på Internat Fyn. Og det er langt flere dyr end for to år siden, fortæller Lene Frahm, internatsleder.

»Vi får flere dyr ind nu, og de bor her i længere tid end tidligere. Markedet er mættet,« fortæller hun.

Lene Frahm påpeger, at man under coronakrisen så en eksplosion i salget af kæledyr. Alligevel understreger hun, at man ikke ved, hvor stor en del af de indleverede dyr, der er “coronadyr”.

»Vi ved ikke om udviklingen skyldes coronakrisen. Men vi må konstatere, at vi har set en stigning over hele linjen af forskellige indleverede dyr, og vi kan se at mange har anskaffet sig dyr under corona. Så jeg tror da, at der er en sammenhæng,« fortæller hun.

Særligt antallet af indleverede kaniner er steget. På Internat Fyn har man i år oplevet, at der blevet indleveret 40 procent flere kaniner end tidligere år.

»Nu går vi ind i december, som er den måned, hvor vi formidler færrest dyr videre. Og det er bekymrende, for vi har brug for luft. Der er fyldt her,« fortæller Lene Frahm.

Lige nu har Internat Fyn omkring 80 kaniner på venteliste til at få en plads.

Topsy er kommet sig efter sine skader. Internatet beskriver ham som legesyg og lidt af en puttetrold. Vis mere Topsy er kommet sig efter sine skader. Internatet beskriver ham som legesyg og lidt af en puttetrold.

Også Topsy og hans artsfæller fylder på internatet. Antallet af indleverede katte er i år steget med 15 procent. Dermed er Fyn det sted i landet, hvor man har set den største stigning i antallet af indleverede katte, forklarer Lene Frahm.

Topsy burde ifølge statistikken have fundet et nyt hjem for snart to måneder siden. Men han er som så mange af de andre dyr, blevet ramt af det mættede marked.

Det er synd, siger Lene Frahm, der håber på, at flere fremover vil tænke sig godt om, inden man anskaffer sig et dyr.

»Man skal tænke sig godt om, inden man anskaffer sig et dyr. Og man skal tænke langsigtet, for en kat kan eksempelvis leve op mod 16 år,« lyder budskabet fra Lene Frahm.