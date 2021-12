For et par dage siden meddelte Vejle Kommune, at den havde mistet fortrolige oplysninger på over 92.000 borgere, men nu er de kommet retur.

For et ukrypteret usb-stik blev smidt væk under kommunal- og regionsrådsvalget 16. november. Herpå var der oplysninger med navn, fødselsdato, folkeregisteradresse og valgnummer på 92.425 personer.

Af dem var 1.446 personer med navne- og adressebeskyttelse, som fik besked om, at deres oplysninger ikke længere var i sikre hænder.

Nu er usb-stikket blevet fundet og afleveret tilbage til Vejle Kommune, skriver TV Syd.

»Der er en borger, der har fundet det på valgdagen ved valgstedet, hvor vi forventeligt tænkte, at det var forsvundet. Han har puttet det i lommen, og i forbindelse med mediedækningen lagde han to og to sammen. Han har afleveret det i dag (9. december), og vi kan konstatere, at det er det,« siger Brian Slot, der er chef for Digitalisering og IT i Vejle Kommune, til tv-stationen.

Men selvom usb-stikket er i sikker havn, bliver der stadig set på sagen med alvor.

Brian Slot mener dog ikke, at der er grund til at frygte, at manden, der indleverede usb-stikket, har åbnet eller misbrugt informationerne på usb-stikket, eller at oplysningerne er landet hos de forkerte.

Hvilket valgsted usb-stikket blev fundet hos, ønsker Vejle Kommune ikke at oplyse.

Kommunen har meldt sagen til Datatilsynet.