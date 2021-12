Der er rigtig dårligt nyt til en hel del borgere med navne- og adressebeskyttelse, som bor i Vejle Kommune.

For et vigtigt usb-stik blev smidt væk på valgdagen for kommunal- og regionsrådsvalget 16. november. Det blev væk sammen med navn, fødselsdato, folkeregisteradresse og valgnummer på 92.425 personer, der var stemmeberettiget i kommunen, skriver TV Syd.

Den information er kommet frem i et brev, Vejle Kommune har sendt ud til 1.400 borgere. Resten af de berørte borgere har intet hørt.

Udover at sende et brev, er chef for Digitalisering og IT i Vejle Kommune, Brian Slot, også kommet med en undskyldning i et svar til tv-stationen samt en forklaring på, hvad kommunen vil gøre for fremtiden.

»Det er det dilemma, der ligger her. Hvis oplysningerne havde været krypteret, så var der ingen, der ville have adgang til det på den facon. Men det er en af de opdateringer, vi laver fremadrettet at få håndteret det sådan, at der er en stærkere kontrol med det,« siger han.

Da man fandt ud af, at usb-stikket var væk, blev der iværksat en stor eftersøgning af de mulige steder, det kunne være havnet.

Ifølge en ekspert risikerer kommunen en bøde på flere hundrede tusind kroner.

Sagen er meldt til Datatilsynet.