Et køleskab på jorden med lågen revet af. Strømforsyning revet ned af væggen. Alle køleskabe ødelagte.

Det var synet, der mødte Annbritt Jørgensen, da hun tirsdag morgen kom kørende i sin bil ned til Skraldecaféen på Sydhavnen i Aarhus.

»Det er helt ufatteligt, at der er nogen, der vil ødelægge det for så mange mennesker,« fortæller Annbritt Jørgensen, der er initiativtageren bag Skraldecaféen.

I alt er syv køleskabe, hvor blandt andre firmaer og privatpersoner kan aflevere gratis mad til personer med få midler blevet ødelagte.

»Jeg var ved at prøve at få ryddet op hernede, men opdagede, at ledningerne var ødelagte, så jeg har ikke lige fundet en løsning på det,« fortæller hun.

Annbritt Jørgensen fortæller, at en af hendes frivillige i forrige uge blev truet med ordene: 'Alle køleskabe vil snart blive ødelagte, bare vent'.

Derfor har hun også en mistanke om, hvem der står bag eller i hvert fald har kendskab til saboteringen.

»Han er sur på mig, fordi jeg har bedt ham om at opføre sig ordentligt og sagt, han skulle blive væk,« siger hun.

Det er tredje gang på kort tid, at Skraldecaféens køleskabe er udsat for hærværk. Og det får nu Annbritt Jørgensen til at sætte overvågning op.

»Det er megaærgerligt, fordi vi ønsker jo, at folk skal være anonyme. Men det nytter ikke noget, hvis køleskabene bliver ødelagte, så nu kommer kameraerne op. De vil dog kun blive tjekke igennem i tilfælde af, at der er sket noget,« siger hun.

Hændelsen tirsdag er meldt til Østjyllands Politi.