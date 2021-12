Gefion Gymnasium har tirsdag sendt alle skolens elever hjem til online undervisning.

Det skyldes et større smitteudbrud.

Det oplyser skolens rektor, Birgitte Vedersø, til B.T.

»Det skyldes meget smitte. Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har anbefalet os at sende alle eleverne hjem, så det har vi selvfølgelig gjort.«

Hun vil ikke gå i detaljer med, hvordan smitten er fordelt, men hun fortæller, at der det seneste døgn har været op mod 20 smittetilfælde.

»Vi kan bare sige, at det har været nok til, at Styrelsen for Patiensikkerhed synes, alle skolens elever skulle sendes hjem.«

Og Gefion Gymnasium er ikke de eneste, der begynder at sende elever hjem.

Et smitteudbrud på Ingrid Jespersens Gymnasieskole har tirsdag ført til, at alle elever i 3. g nu er sendt hjem.

Omikronvarianten ruller i disse dage henover Danmark. Tirsdag blev 'rekorden' for flest nye smittetilfælde på et døgn igen slået, da hele 8.314 tilfælde blev registreret på landsplan.

Hvor mange af disse, der er Omikron-tilfælde, står ikke klart i skrivende stund.

Gefion Gymnasium har ifølge skolens hjemmeside omkring 1.250 elever fordelt på 45 klasser på tværs af forskellige studieretninger.

Indtil videre lyder beskeden, at de tidligst kan vende tilbage 3. januar 2022.