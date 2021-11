Spidskandidaten for lokallisten Liberaterne Johnny Killerup fortalte lørdag til B.T., at han havde planer om hive en højtstående, odenseansk erhvervsmand i retten.

Og nu har han altså gjort alvor af sine trusler.

Det oplyser Johnny Killerup til B.T.

»Det er sørgeligt, at et ellers fantastisk samarbejde og venskab skal ende med en retssag, men jeg kan selvsagt ikke lade usandheder og angreb på min integritet stå usagt hen,« siger politikeren om årsagen bag stævningen.

Johnny Killerup forklarer, at usandhederne knytter sig til udtalelser, som erhvervsmanden Michael Sandal har delt i et interview med TV 2 Fyn.

Her fortalte Michael Sandal nemlig, at Johnny Killerup i 2013 blev bedt om at fratræde sin direktørstilling i Michael Sandals virksomhed Team Online. Han skulle nemlig efter sigende have brugt flere millioner kroner af firmaets penge til eget forbrug.

Men den påstand mener Johnny Killerup altså er en løgn, og derfor har han nu stævnet Michael Sandal for injurier.

»Overskrifterne var meget voldsomme, men heldigvis viser det sig, at der ikke er sandhed eller troværdighed i Sandals udtalelser,« siger Johnny Killerup og fortsætter:

»Michael Sandal må have opfattet min fratræden som illoyalt og må have været bitter på mig lige siden.«

B.T. har kontaktet Michael Sandal, der ikke ønsker at kommentere sagen. Lørdag sagde erhvervsmanden dog til B.T., at han for længst havde lagt sagen i 2013 bag sig og ingen interesse havde i at bringe sagen op igen.

»Jeg har ikke selv bragt oplysninger til bordet. De (TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende) har ligget inde med nogle oplysninger om, at der i forbindelse med Johnnys fratrædelse var nogle bilag, der var af privat karakter. Men vi lagde låg på sagen, og siden da har jeg ikke haft nogen interesse i at bringe den op igen. Det er et afsluttet kapitel for mig,« sagde Michael Sandal om hele sagen.

Men det er ifølge Johnny Killerup altså ikke sandt, at Michael Sandal skulle have lagt episoden bag sig.

Af stævningen, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at Johnny Killerup mener, at Michael Sandal i flere år har fortalt fælles venner om den påståede svindel i millionklassen.

Han beder derfor Michael Sandal redegøre for sine beskyldninger.

»Det her er ikke svindel og fusk i millionklassen. Dette er et venskab, som blev til bitterhed og vrede hos Sandal, og som han nu fik en platform og anledning til at få udspredt,« siger Johnny Killerup.