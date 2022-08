Lyt til artiklen

Problemerne fortsætter med at rulle på Tranekær Slotskro.

Kroen, der blev landskendt i DR-programmet 'Den afrikanske slotskro', har fået forbud mod at bruge kroens produktionskøkken, en bar, et baglokale samt et lager.

Forbuddet er resultatet af et kontrolbesøg 10. august, som Fødevarestyrelsen foretog på baggrund af et tip fra en gæst, der havde overnattet på kroen få dage forinden.

Under kontrolbesøget konstaterede Fødevarestyrelsen, at der var et skadedyrsproblem i de førnævnte lokaler.

Der blev blandt andet fundet gnavespor og ekskrementer, oplyser Henning Knudsen, der er fødevarechef i Fødevarestyrelsens kontrolenhed på Fyn og Sjælland.

»Skadedyr kan bringe smitte og bakterier videre til fødevarer. Det er derfor, vi har givet dem et forbud mod at producere og sælge mad,« siger han til B.T.

Forbuddet er det seneste af en række sanktioner, som den afrikanske kromutter Mariah Sama Veith har fået af fødevaremyndighederne hen over sommeren.

Under et kontrolbesøg 21. juli fandt styrelsens fødevarekontrollanter ekskrementer fra kaniner og mus i et eksternt baglokale med to kummefrysere med fødevarer.

Mariah Sama Veith forklarede dengang, at hun havde passet nogle kaniner for noget familie, og hun ikke havde haft tid til at gøre rent.

Det samme var tilfældet, da Fødevarestyrelsen vendte tilbage 4. august.

Her var der både ekskrementer på et tæppe, i hjørner af lokalet og i kasser med glas, fremgår det kontrolrapporten.

Da Mariah Sama Veith havde fået en indskærpelse ved det foregående kontrolbesøg – det samme en advarsel – kostede det hende en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Ifølge fødevarechef Henning Knudsen må Tranekær Slotskro fortsat gerne tilbyde overnatning, men hvis kroen vil servere mad for gæsterne, skal maden hentes udefra. Køkkenet må ikke bruges.

»I al almindelighed gælder det princip, at vi giver et forbud, der er så lidt indgribende som nødvendigt,« siger Henning Knudsen.

B.T. har kontaktet Mariah Sama Veith for at få en kommentar, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

DR-programmet 'Den afrikanske slotskro' blev sendt tilbage i 2019 over fire afsnit.

Programmet fulgte det sympatiske ejerpar Mariah Sama Veith og Job Eshun, der efter bedste evner og uden forudsætninger fra restaurationsbranchen drev den dansk-afrikanske slotskro på Langeland.

I dag står Mariah Sama Veith dog alene med driften, efter at parret blev skilt i 2020.

Fødevarechef Henning Knudsen oplyser, at Mariah Sama Veith har modtaget en midlertidig kontrolrapport med forbuddet.

Den endelige rapport er dog endnu ikke offentliggjort, fordi sagsbehandlingen ikke er afsluttet.

Af samme årsag kan Henning Knudsen heller ikke oplyse, hvordan kroejer Mariah Sama Veith forholder sig til forbuddet.

Forbuddet kan først blive ophævet, når Fødevarestyrelsen kan konstatere, at forholdet er bragt i orden.