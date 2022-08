Lyt til artiklen

Tranekær Slotskro blev landskendt tilbage i 2019 i DR-programmet 'Den afrikanske slotskro'.

Programmet fulgte et afrikansk ejerpar, der efter bedste evner og uden forudsætninger fra restaurationsbranchen, drev den dansk-afrikanske slotskro på Langeland.

Noget tyder dog på, at det ikke går alt for godt på slotskroen.

4. august kom Fødevarestyrelsen på besøg og gjorde et overraskende fund.

I et eksternt baglokale med to kummefrysere med fødevarer blev der konstateret ekskrementer på et tæppe, ekskrementer i hjørner af lokalet og ekskrementer i kasser med glas, fremgår det kontrolrapporten.

Forholdet udløste en sur smiley og bøde på 5.000 kroner til Tranekær Slotskro.

Ifølge kontrolrapporten forklarede kromutter Mariah Sama Veith problemerne i baglokalet med, at hun havde haft travlt med at gøre rent i køkkenet.

Dog er det ikke første gang, at Fødevarestyrelsens kontrollanter har fundet ekskrementer i det pågældende baglokale.

Under et kontrolbesøg 21. juli blev der fundet ekskrementer fra kaniner og indtørrede ekskrementer fra mus.

Og yderligere var der grønne, mørke skimmellignende belægninger på de fleste hylder i et køleskab.

Der var dermed risiko for kontaminering af fødevarer, vurderede Fødevarestyrelsen.

Mariah Sama Veith forklarede dengang, at hun havde passet nogle kaniner for noget familie.

'De har været i dette rum. Jeg mangler personale, så jeg har ikke haft tid til at gøre rent,' oplyste hun ifølge kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen valgte at give Mariah Sama Veith en indskærpelse – det samme som en mellemglad smiley.

Indskærpelsen medførte to gebyrbelagte, opfølgende kontroller, hvoraf den første ekstrakontrol altså er resulteret i bøden på de 5.000 kroner og den sure smiley.

Den afrikanske kromutter mangler da også et sæt ledige hænder, efter hun i 2020 blev skilt fra sin daværende partner Job Eshun.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Mariah Sama Veith, men hun er endnu ikke vendt tilbage.