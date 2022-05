En kedelig tendens har ramt en af Sjællands største steakhouse-kæder.

Kædens restaurant i Søborg ved København fik tidligere på foråret en større bøde på grund af dårlig hygiejne.

Nu er den så gal igen på Rib House.

På et opfølgende kontrolbesøg 11. maj konstaterede Fødevarestyrelsen, at restauranten ikke havde rettet tilstrækkeligt op på fødevarehygiejnen.

Restauranten måtte blandt andet kassere flere kilo fersk laks, fordi temperaturen overskred grænsen for, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det udløste en bøde på 10.000 kroner samt en sur smiley – den anden i streg.

Også restaurantens rengøring var genstand for kritik.

Ifølge kontrolrapporten var der tykke belægninger af gult fedt på flere vægge i køkkenet.

Rib House oplyste, at de fremover vil benytte isblokke til opbevaring af laks.



Yderligere blev restauranten vejledt i at øge rengøringsfrekvensen.

»Vi er meget kede af situationen, og vi er i fuld gang med at få strammet op. Ændringer af processer, opstramning af rengøring og indkøb af en ny kølemontre,« siger Ferhat Mercan, der ejer Rib House, til B.T.

Rib House i Søborg har nu fået sanktioner for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Foreløbig løber bøderne udstedt hen over foråret op i 30.000 kroner.

Den dårlige regelefterlevelse betyder, at Fødevarestyrelsen nu kategoriserer virksomheden som et såkaldt ‘broddent kar’.

Som konsekvens har Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug, hvis Rib House fortsætter med at bryde fødevareloven.

»Vores fokus har altid været vores gæster, og derfor er dette selvfølgelig ikke acceptabelt. Processerne bliver derfor ændret øjeblikkeligt, så vi kan genopbygge tilliden hos vores gæster,« siger Ferhat Mercan.

Rib House er en større familieinspireret steakhouse-kæde med syv restauranter på Sjælland.

Restauranterne ligger i henholdsvis Roskilde, Køge, Holbæk, Helsingør, Hillerød, Slagelse og Søborg ved København.