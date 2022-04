Én ting er at dumpe. Men ligefrem dumpe med et brag. Det er anden sag.

Fødevaremyndighederne kunne for nylig konstatere, at Rib House er faldet helt af på den.

Rib House er en familieinspireret steakhouse-kæde med fem restauranter på Sjælland.

Én af disse var usædvanlig uhumsk, da Fødevarestyrelsen kom forbi midt i marts.

Kontrolbesøget stod på i én time og 45 minutter, og undervejs blev Rib House i Søborg ved København pillet fuldstændig fra hinanden.

Det resulterede i en eddikesur smiley og to bøder på tilsammen 20.000 kroner.

Dertil har Rib House og fået indskærpelser, som medfører to opfølgende gebyrlagte kontroller.

Ved tilsynets start var der ingen håndsæbe ved nogen af de i alt tre håndvaske i køkkenet, fremgår det af kontrolrapporten.

De ansatte kunne derfor ikke vaske hænder ordentligt, hvilket ikke var så lækkert, eftersom de håndterede fersk kød, fersk fisk og grøntsager.

Den første håndvask havde hverken koldt, rindende vand eller sæbe, og den anden håndvask havde heller ingen sæbe.

Den tredje håndvask havde hverken sæbe eller papir, og den var desuden svært tilgængelig, fordi den stod placeret lige op ad grillområdet.

Ejeren kom efterfølgende rendende med håndsæbe og bemærkede, at restauranten nok skulle få styr på det.

Den manglende håndsæbe viste sig dog at være det mindste af ejerens problemer.

Listen af uappetitlige fødevareovertrædelser er således alenlang. Og det fik konsekvenser.

Gæsternes mad blev produceret under uhumske forhold på familierestauranten Rib House i Søborg. Foto: Google Street View Vis mere Gæsternes mad blev produceret under uhumske forhold på familierestauranten Rib House i Søborg. Foto: Google Street View

I restaurantens kølerum fandt Fødevarestyrelsen tre sider udskåret fersk laks med en temperatur på mere end seks grader.

Fersk fisk er nemlig en letfordærvelig fødevare, der maksimalt må opbevares ved nul til to grader.

En temperatur, der nærmer sig smeltende is og sikrer, at forbrugerne ikke bliver syge af at spise fisken.

Temperaturoverskridelsen blev takseret til et bødeforlæg på 10.000 kroner, og Rib House måtte desuden kassere deres laks.

Der var dog meget mere at komme efter for Fødevarestyrelsen.

På køkkengulvet fandt de en sort plamage af ældre dato, og på skraldespande var der både udvendigt og indvendigt indtørrede fødevarer også af ældre dato.

Yderligere var der støv og stænk fra fødevarer af ældre dato på en hylde. Og i en køleskuffe med uemballerede fødevarer var flere tætningslister flossede og med sorte prikker og krummer.

I bunden af kølebordet var der desuden tabte fødevarer og krummer af ældre dato.

»Jeg kalder alle folk ind og gør rent,« oplyste restaurantejeren ifølge kontrolrapporten.

Trods løftet om hovedrengøring fortsatte Fødevarestyrelsen med at finde yderligere fødevareovertrædelser.

Rib House måtte nemlig erkende, at de ikke havde dokumenteret gennemførelse og resultater af egenkontrollen siden sidste kontrolbesøg 7. december. Og restauranten kunne desuden ikke logge på deres iPad for at tilgå deres elektroniske egenkontrolprogram.

Det kostede en ekstra bøde på 10.000 kroner. Rib House bemærkede dog, at de nok skulle rette op på forholdet.

B.T. har kontaktet Rib House for at få en kommentar. Men restaurantkæden er ikke vendt tilbage.