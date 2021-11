Michael Bang Petersen er blevet smittet med covid-19.

Han har hovedpine, men ellers er formen fint, skriver han på Twitter.

Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der måler befolkningens adfærd og holdning til coronakrisen, hvorfor han er blevet brugt en del som ekspert det seneste stykke tid.

Men det næste stykke tid kommer disse interview altså til at foregå hjemme fra, lyder meldingen på Twitter.

Pandemien er i vækst over store dele af Europa – også her i Danmark, hvor coronavirus igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Coronapasset er blevet genindført, og myndighederne opfordrer flere til at blive vaccineret.

Det betyder også, at Folketingets Epidemiudvalg klokken 17 torsdag aften gik i gang med at drøfte de nye forslag til restriktioner, der blev fremlagt på pressemødet med Sundhedsministeren, direktøren i Sundhedsstyrelsen og direktøren for Statens Serum Institut.



Her blev der foreslået:

Krav om mundbind i offentlig transport, dagligvarebutikker, indkøbscentre, storcentre, take away-steder, på sygehuse, klinikker og i ældreplejen.

Krav om gyldigt coronapas på statslige arbejdspladser, ungdoms- og videregående uddannelser, hos frisører og tatovører og for besøgende i ældreplejen samt på lokationer med over 100 personer indendørs og over 1000 personer udendørs.

Varigheden af en gyldig negativ coronatest i coronapasset skal være kortere. Pcr-test skal gælde i 72 timer mod de nuværende 96 og lyntest skal gælde 48 timer mod nuværende 72.

Der er 21 folketingsmedlemmer i Epidemiudvalget. Forpersonen er Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre, og næstforperson er Sophie Løhde fra Venstre. Flertallet af medlemmer er fra Socialdemokratiet - syv af medlemmerne kommer fra partiet.



Bliver en eller flere af de foreslåede restriktioner godkendt, så træder de i kraft mandag.

Torsdag aften har Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagt til DR, at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har stemt for at indskrænke varighed af negativ coronatest.



Det betyder, at fra mandag vil pcr-test gælde i 72 timer mod de nuværende 96 og lyntest vil gælde 48 timer mod nuværende 72.