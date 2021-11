Hele natten har Østjyllands Brandvæsen været til stede ved en brand i Hasselager ved en industribygning.

Siden midnat har der været flammer, og brandvæsenet forventer, at branden først bliver slukket i løbet af fredag.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til B.T. Aarhus.

Omkring midnat fik Østjyllands Brandvæsen anmeldelse om, at der var opstået brand ved industribygningen, der ligger på Birkegårdsvej i Hasselager.

»Den har brændt hele natten. Omfanget gør, at det vil tage de meste af i dag før, at vi er færdige. Branden er dog under kontrol,« siger Niels Henrik Nielsen, operationschef i Østjyllands Brandvæsen.

Østjyllands Brandvæsen har været massivt til stede ved branden. Branden er opstået i noget træaffald uden for industrihallen.

»Der er muligvis noget af bygningen i den sydlige ende, der har taget lidt skade. Men vi kender ikke omfanget af det.«

»Det er lykkes os at stoppe branden i det der ligger derude. Vi har endnu ingen indikation på, hvordan branden er opstået,« siger Niels Henrik Nielsen.

Østjyllands Brandvæsen oplyser, at der muligvis vil være borgere i området, der vil mærke lette gener af røgen.

Østjyllands Politi skriver ligelede på Twitter, at røgen ikke er skadelig.