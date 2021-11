Er du på vej til Testcenter Aarhus ved Aarhus Universitetshospital, så vend om.

Sådan lyder meldingen i et Facebook-opslag fra Universitetshospitalet torsdag aften.

»Testcenter Aarhus har været fuldt booket i dag, og der er stadig borgere, som møder op uden at have booket tid. Derfor når vi ikke at teste alle, der har tider i aften. Er du på vej til Testcenter Aarhus, så vend om og book en ny tid,« står der i opslaget.

Aarhus Universitetshospital beklager endvidere situationen og fortæller, at de vil forsøge at skabe flere testtider til fredag.

På grund af blandt andet lange køer til vaccination i Region Midtjylland meddelte regionen, at folk fra fredag skal bestille tid, når de vil stikkes i armen med en vaccination mod covid-19.

Indtil videre har det ellers været muligt at komme uden tidsbestilling.

»Vi ønsker at undgå lange køer ved vaccinestederne, hvor borgere skal vente stående udenfor,« skriver regionen blandt andet.

COVID Testcenter Aarhus vil have testtider i tidsrummet kl. 7-21 på hverdage og lidt kortere i weekenderne – afhængig af behovet. For ikke at belaste myldretidstrafikken i området om eftermiddagen unødigt vil antallet af testtider være stærkt reduceret kl. 14.45-15.45. Det vil fortsat være muligt både at bestille tid til drive-in-test og gående test.