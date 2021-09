Udlandet har fået øjnene op for Aalborg.

Mere specifikt en lille gennemmoderniseret skurvogn på Akvavitvej.

Her sidder Tone Rafn Tygesen nemlig.

Hun former mindst 200 sæt bryster om måneden på hjemmelavede kopper, der danner rammerne for hendes butik Handmade by Tone.

Hun har kun arbejdet fuld tid i butikken i ni måneder, men er allerede blevet bedt om at lave 30 kopper med signaturbrysterne på til Kunsthalle Mannheim i den tyske by af samme navn.

»Jeg havde virkelig ikke troet, at det kun ville tage mig ni måneder at nå ud over landegrænserne. Hele det her projekt har lidt taget røven på mig,« griner Tone Rafn Tygesen.

Den glædesfyldte overraskelse over firmaets vokseværk er ikke svær at spore i hendes øjne.

»Det vokser hurtigere, end hvad jeg kan følge med til. Med Kunsthalle Mannheim har jeg 10 forhandlere og faktisk også tre, der står i kø. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan nå at lave kopper til alle, men på den anden side er det jo også et positivt tegn for butikken,« siger hun.

Tone Rafn Tygesen har haft sin butik på fuld tid i ni måneder, og udlandet har allerede fået øjnene op for hendes håndlavede kopper. Foto: Rebecca Haugaard Christensen

Opmærksomheden fra Kunsthalle Mannheim startede på det danske museum Louisiana.

Louisiana kørte en udstilling kaldet 'mor', og printet på Tone Rafn Tygesens kopper passede så godt ind i temaet til, at de fik en plads i museets butik.

Fra 1. oktober til 6. februar 2022 er det så blevet aftalt, at udstillingen skal forbi kunstmuseet i Mannheim.

Derfor så folkene bag udstillingen på Louisiana chancen for at slå et slag for, at Tone Rafn Tygesens kropspositive kopper også skulle med i købet denne gang.

»Så ringede Louisiana og sagde, at en kvinde bag udstillingen i Tyskland ville ringe til mig.«

Det kickstartede nervøsiteten for den beskedne jyde.

»Jeg prøvede at finpudse mit tysk og var egentlig klar til at tale det, men da hun så ringede, slog jeg over i engelsk med det samme, fordi jeg var så spændt på, hvad hun ville sige, at jeg ikke kunne koncentrere mig om at tale tysk,« siger hun og slår en stor latter op.

Meldingen over telefonen var heldigvis positiv, og et samarbejde blev sat op.

Den sidste kop har taget form, den endelige glasur er lagt på og forsendelsen er nu klar til at blive sendt over grænsen.

Tone Rafn Tygesen håber selv at kunne give udstillingen et kig, når den åbner.

»Hvis chefen giver mig fri, vil jeg tage ned at se det. Hun kan godt være lidt streng nogle gange,« siger hun spøgefuldt og refererer til det faktum, at hun er et enmandsfirma.

Keramikeren tager butikkens fremtid en dag ad gangen.

»Jeg har ikke sat nogle specifikke vækstmål. Det burde jeg måske, men det har jeg ikke,« ler hun og fortsætter:

»Jeg kører bare derudaf, og så er det bare at holde på hat og briller.«