»Aalborg er et af de største stop på turen. Det bliver intenst.«

Sådan lyder det forventningsfuldt fra den ene halvdel af den københavnske DJ-duo TooManyLeftHands, Martin Nick, der fredag aften er med til at skabe Aalborgs største gratis gadefest.

Flammer, konfetti, Kato, Djämes Braun og Hedegaard er bare nogle af ingredienserne, når du fra fredag klokken 17 kan vride kroppen til basrytmer på Gammeltorvs brostensbelagte dansegulv.

Og netop lokationen for aftenens show gør også Aalborg til noget specielt.

»Festen foregår på et mindre område end i de andre byer. Huse omkranser en forholdsvis lukket plads. Det gør det mere komprimeret og intenst,« siger Martin Nick og tilføjer:

»Og så er Aalborg jo festbyen i Nordjylland. Der plejer altid at komme mange.«

Når vi ser på antallet af forhåndstilmeldte til aftenens event, stikker Nordjyllands hovedstad i øvrigt også ud.

»Aalborg er den by med flest tilmeldte. Hele 4.800 mennesker har på forhånd meldt sig til online,« fortæller Martin Nick.

Og der er faktisk en spøjs detalje ved tilmeldingerne.

Gadefesten er gratis, og du kan sagtens bare møde op uden tilmelding, men DJ-duoen har på forhånd meldt ud, at jo flere der forhåndstilmelder sig begivenheden i en by, jo vildere bliver konfettikanonerne.

Så noget tyder altså på, at aalborgenserne er tossede med de små flyvende stykker papir.

Der plejer at være fuld hammer på, når konceptet 'Gadefest On Tour' ved hjælp af en til formålet specialbygget scene, konfettikanoner og elektroniske toner forvandler Aalborg til en massiv lokal gadefest.

Fra Gadefest On Tours scene styres musikken af TooManyLeftHands, og under konceptet 'TooManyLeftHands & Friends', inviterer DJ-duoen en række lokalkendte og udefrakommende artister til at være en del af festen.

Udover Kato, Djämes Braun og Hedegaard kan du også opleve Toko, Yakuzu, Zookeepers, Littgloss, Night/Moves og Lord Trello til fredagens fest på Gammeltorv.

Gadefest On Tour holder kæmpe gadefester i seks forskellige byer. Udover Aalborg gæster de også Odense, Esbjerg, Viborg, Vejle og Sønderborg.