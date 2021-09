Festivalen i Fjordbyen vender tilbage for fjerde år i træk.

God musik, gøgl og frivillige ildsjæle er opskriften på Fjordbyens gadefest, som i år kan opleves lørdag 4. september – og ikke mindst ganske gratis.

Bag den lille endagsfestival står Morten Smidt-Jensen, som selv har haft et skur i Fjordbyen i seks år og startede festivalen i 2018.

»Ideen kom til mig en dag, hvor jeg sad nede ved vandet og så solnedgang og tænkte over, hvor der lige kunne bygges en scene, så det kom ret pludseligt til mig,« lyder det fra arrangøren og stifteren af Fjordbyen Festival.

»Jeg har en masse musikalske venner, som også kender hinanden på kryds og tværs, så det var oplagt at lave en lille gadefest for venner og bekendte hernede. Det gik så godt, da vi startede festivalen, og så virkede det naturligt at prøve igen, og nu er det ved at blive en tradition den første lørdag i september,« forklarer Morten Smidt-Jensen.

Sidste år var der også festival, men i et lidt mindre format. I år bliver der sat fokus på festivalen med plakater i byen og ikke mindst igennem mund-til-mund.

Festivalen er frivilligt drevet, men det har indtil videre fungeret upåklageligt.

»Jeg er heldig med, at der er så mange mennesker, som hjælper til og støtter op om den fælles følelse af, at det skal fungere, og at vi alle gør det, fordi vi har lyst, og fordi vi kan,« forklarer arrangøren.

Derfor bliver festivalen også igen til noget i 2021.

»Nu må vi gøre sådan nogle ting her igen, men vi holder fast i, at det er sådan en lille endagsfestival, hvor der fortsat kan være respekt for de folk, som bor herude. Derfor er det sådan en stor fælles tanke og energi, som kører omkring den her festival,« lyder det fra Morten Smidt-Jensen og fortsætter.

»Der skal ikke komme penge ind i det her og imellem os. Det her er bare en flok gode mennesker, som står sammen om projektet og i ånden om en fælles god dag. Der er plads til alle her.«

På billedet herunder kan du se programmet for Fjordbyen Festival.