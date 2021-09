En gråstribet kat på halvandet år er kommet galt afsted.

Efter at have udforsket Eriksmindekvarteret i Greve som så mange gange før, ændrede katten pludselig adfærd, da den kom hjem til sin ejer.

Den ville ikke spise, kastede op og blev meget stille.

Derfor endte den gråstribede kat ved dyrlægen, som gjorde sig et ubehageligt fund.

»Ejer havde bemærket et lille sår, som måske kunne være fra et bid. Kattens tilstand og sårets udseende gjorde os dog aldeles bekymrede, og det krævede yderligere undersøgelser,« skriver 'Dyrlægerne Ved Stranden' fredag i et opslag på Facebook.

Derfor blev der taget røntgenbilleder af kattens indre, og her fandt dyrlægen et fremmedlegeme.

»Et hagl. Nogen havde skudt katten med et luftgevær!,« skriver Dyrlægerne Ved Stranden og fortsætter:

»Vi er chokerede over, at dette kan ske – og så i et villakvarter.«

Her ses røngtenbilledet fra den gråstribede kat fra Greve. Foto: Facebook / Dyrlægerne Ved Stranden v/ Dyrlæge Jon Islandi og Anne Blaxekjær Vis mere Her ses røngtenbilledet fra den gråstribede kat fra Greve. Foto: Facebook / Dyrlægerne Ved Stranden v/ Dyrlæge Jon Islandi og Anne Blaxekjær

Katten er blevet opereret og skulle efter sigende være i stabil tilstand.

Men det er ikke første gang, at en kat er forsøgt skudt med et haglgevær.

B.T. har tidligere skrevet om katten Feline, der er blevet skudt op til flere gange og en kat fra Rødovre, der også er kommet galt afsted.

Katten Feline var blevet hastet afsted til en dyrlæge i Randers i november sidste år, som kunne konstatere, at katten var blevet skudt i brystpartiet, hoften og to gange i samme lårben.

Feline er blevet skudt flere steder Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook Vis mere Feline er blevet skudt flere steder Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook

En voldsom omgang for en kat.

Benja Sonne-Schmidt fra Rødovre fik i oktober sidste år en forslået kat ind ad døren og fortalte således:

»Vi troede først, han havde været oppe at slås, men vi frygtede også, at det kunne være et hagl. Vores nabos kat blev skudt for cirka et år siden.«

Men også Benja Sonne-Schmidts kat måtte lade livet, da det blev besluttet at aflive katten efter sine mén. For haglet var røget næsten hele vejen igennem katten.