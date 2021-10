»Jeg tog fri fra arbejde med det samme.«

Sådan reagerede Birgitte Maibom, da hun modtog et opkald fra Gistrup Dyreklinik 2. september i år, skriver Nordjyske. For hun kunne ikke tro sine egne ører.

I telefonen spurgte vedkommende hende, om hun havde mistet en kat ved navn Tom. Den var netop blevet indleveret.

Det havde hun – men for fem år siden.

For i sommeren 2016 forsvandt Tom og kom ikke tilbage. Birgitte og hendes mand ledte nabolaget tyndt i flere uger, indtil de måtte opgive eftersøgningen.

»Da han pludselig ikke var der længere, var vi sikre på, han var blevet kørt over eller måske fanget af en ræv,« skriver Birgitte Maibom i en mail til B.T.

Forsvundet var Tom i hvert fald.

Indtil fem år senere, hvor katten til familien Maiboms store overraskelse var blevet indleveret i live.

Birgitte Maibom kunne hente Tom samme dag. Da hun var på arbejde og ikke kunne vente med at se katten, tog hun omgående fri for at få syn for sagen.

Der var ingen tvivl.

Det var hendes kat, Tom, som sad og ventede på hende på dyreklinikken. Nu halvblind, slankere og tydeligt ældre at se på.

»Det er utroligt. Vi er rigtig glade for at have Tom tilbage,« fortæller Birgitte Maibom.

Jeg er taknemmelig for, at han er blevet taget godt af der, hvor han har været. Birgitte Maibom

Katten blev indleveret af en mand, der er kommet på et værksted i Rørdal de seneste tre år. Et værksted, som i fugleflugt ligger 12 kilometer væk fra Klarup og Birgitte Maiboms hjem.

Manden havde gennem tre år, set Tom rende rundt på stedet, men havde ikke tænkt nærmere over det.

»Jeg er taknemmelig for, at der er blevet taget godt af ham der, hvor han har været. Jeg har fået fortalt af manden, som indleverede katten, at de på stedet havde bygget et lille 'hus', så han kunne ligge i læ,« skriver Birgitte Maibom og fortsætter:

»Hvor mange år, han præcis har været på stedet, er ikke helt sikkert, men i hvert fald har han været der i tre år, hvor manden kom på stedet.«

Tom vendte tilbage til Klarup efter fem år. Privatfoto Vis mere Tom vendte tilbage til Klarup efter fem år. Privatfoto

På værkstedet havde en anden mand, der boede i nærheden, taget sig af Tom. Han havde både fodret og givet katten loppekur. Men da Tom begyndte at skrante, tog ham, der kom på værkstedet fra tid til anden, affære og indleverede katten på Gistrup Dyreklinik.

Dog var det ikke lige til at finde den rette ejer.

Øremærket var af ældre dato, men skæbnen var med katten Tom den dag, for det var Gistrup Dyreklinik, der i sin tid havde øremærket Tom. Derfor kunne klinikkens medarbejdere slå katten op i deres eget system.

Det betyder, at Tom nu er tilbage i Klarup i sine gamle omgivelser.

»Vi kan godt mærke, han er blevet ældre. Han er 16 år nu, så det er nok begrænset, hvor mange år han har tilbage. Men nu skal han bare have det rigtig godt, de sidste år han har tilbage,« afslutter Birgitte Maibom.