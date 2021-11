Fredag var en helt særlig og rørende dag for aarhusianeren Johan Jørgensen på Minnesota-skolen i Tanzania.

På hans sidste dag som frivillig på skolen kunne han overrække en donation på omkring 130 AGF-trøjer fra Superligaklubben til skolens børn under en fodboldturnering.

»Det var virkelig en festdag. Og så kunne jeg dele AGF-trøjer ud til både børn og voksne. Det var rørende,« siger den 22-årige AGF-fan Johan Jørgensen.

Under sit tre måneder lange ophold på skolen som frivillig har Johan Jørgensen ad flere omgange samlet penge ind til skolen og børnene.

Blandt andet har han i et opslag delt en video af børnene, der med deres lungers fulde kraft råber »kom så de hviie«. Han har solgt armbånd trykt med KSDH (kom så de hviie), og har arbejdet for en række andre projekter.

Det har resulteret i donationer på omkring 22.000 kroner. Og senest valgte AGF at støtte skolen ved at sende 130 trøjer til Tanzania.

»Det alene at få noget, var stort for børnene,« siger Johan Jørgensen.

Til turneringen havde han arrangeret at købe en fodbold og en højttaler til hans afskedsfest for børnene, hvor skolen delte sig op for at spille i to hold.

Enten hold Yanga eller Simba, som er navnene på de to store fodboldhold i Tanzania, forklarer Johan Jørgensen.

»Vi fik uddelt trøjerne efter størrelse. Og så var der også ret meget arbejde i at få højttalerne til at spille, når der ikke er elektricitet her. Vi havde også skaffet en pokal til turneringen.«

»Mange af børnene elsker jo fodbold og har aldrig spillet om en pokal. For os ligner det ikke meget, men for dem var det en stor oplevelse,« siger han.

Yanga endte med at løbe med sejren. Og Johan Jørgensens passion for AGF har endt med at smitte af på både børn og voksne.

»Børnene råber stadig 'kom så de hviie', og de voksne er også begyndt at følge AGF på Instagram. Men de bliver nok ikke sæsonkortholdere,« siger han.

Fredagen og fodboldturneringen markerede hans sidste dag på skolen. Men Johan Jørgensen forventer at komme på besøg igen.

»Nu skal man ikke gøre tre måneder til mere, end det er. Men det er vemodigt. Jeg har knyttet gode bånd hernede, så jeg ved, at jeg kommer tilbage.«

Lørdag har Johan Jørgensen planlagt at bestige Kilimanjaro og derefter tage hjem til Aarhus efter hans ophold nu tre måneder lange ophold.

»De næste otte dag bruger jeg på at bestige Kilimanjaro, og så er det ellers hjem til Danmark og blive klar til at AGF og FCK spiller i Parken.«

»Det bliver fedt at se AGF på stadion igen,« siger han.