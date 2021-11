Jim Kristensen er ikke vaccineret. Han har ikke én gang ladet sig teste. Han har ikke brugt håndsprit. Han har ikke holdt afstand.

Ja, faktisk »tror han slet ikke på corona«, som han selv forklarer det.

Og så er han én af de mange danskere, som Mette Frederiksen mandag aften rettede en dybfølt bøn til:

»Sørg nu for at blive vaccineret,« sagde hun og rettede blikket mod kameraet i Statsministeriets spejlsal.

Men de mange uvaccinerede danskere har ikke holdt sig fra nålen for sjov. De har alle argumenter for ikke at tage stikket, og det er fem af dem, som B.T. nu stiller skarpt på.

Gennem samtaler med flere af de uvaccinerede danskere – blandt andet Jim Kristensen og Jannie Rosa Hansen – og en grundig research på de sociale medier, opstiller vi nedenfor de fem argumenter, vi ofte er stødt på.

Dernæst har vi bedt to eksperter om at komme med en faglig vurdering af de forskellige argumenter.

1. Jeg stoler ikke på vaccinen

»Det tager normalt ti til 20 år at lave en vaccine, men her lavede man den på et halvt år, og den er stadig kun hastegodkendt. Så det er altså stadig på forsøgsstadiet, og jeg vil ikke være forsøgskanin,« siger Jim Kristensen, der til dagligt arbejder som håndværker.

Rune Hartmann, Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, forsker i blandt andet vacciner:

»Det er ikke rigtigt. Da man havde sars-epidemien i 2003, byggede man et skelet, som gjorde, at man fremtidigt kunne lave en vaccine hurtigt, og det er det, vi i dag lukrerer på. De her vacciner er testet på lige så mange, og så har man kastet så mange ressourcer ind i dem, at de kunne blive godkendt hurtigere,« forklarer professoren og fortsætter:

»Normalt 'venter' man ét til to år med bivirkninger, hvor man her har sagt tre måneder, men alt forskning viser også, at hvis man ikke har set en bivirkning inden for seks til otte uger, så kommer der ikke nogen. Derfor er det ikke et problem.«

2. Corona er slet ikke så farlig, som man får fortalt

»Der er 2.700 døde af corona på knap to år, og det er altså færre end influenza normalt har slået ihjel. Vi har altid haft coronavirus, og nu blæser man det pludselig op til at være en samfundskritisk sygdom. Det er jo åndssvagt,« siger Jim Kristensen.

Karen Angeliki Krogfelt, professor ved Roskilde Universitet, forsker i blandt andet antistoffer og vacciner:

»Corona var rigtig farligt, før vi fik vacciner og de nuværende behandlingsmetoder. Nu er den kun farlig for nogen, og derfor synes jeg faktisk også, at vi overdriver en smule, når vi igen klassificerer den som en samfundskritisk sygdom. Sådan behøver man ikke at behandle den længere, for vi har vacciner og bedre behandlingsmuligheder. Når det så er sagt, bør folk stadig lade sig vaccinere for at styrke deres immunforsvar.«

3. De vaccinerede bliver alligevel smittede, så hvorfor skal jeg vaccineres?

»Tallene viser, at vaccinerede også bliver smittede, syge og indlagte, så hvorfor skal jeg lade mig vaccinere, når det ikke beskytter mig? Det giver jo ingen mening. En israelsk undersøgelse har endda vist, at man får seks til 13 gange bedre beskyttelse med naturlig immunitet end vaccinen,« siger Jannie Rosa Hansen, der ikke har tænkt sig at blive vaccineret.

Rune Hartmann: »Vaccinen gør også, at du ikke smitter lige så meget, så det her handler også om andre, og at vi skal mindske risikoen for at smitten er massiv. Og så er der altså også mange, der har ment, at deres immunforsvar var stærkt, men hvor de blev pivsyge. Især med deltavarianten,« siger Rune Hartmann.

4. Jeg har et godt immunforsvar og tror ikke, jeg vil blive særlig syg af covid-19.

»Jeg stoler på mit immunforsvar og holder mig sund og rask, så jeg kan modstå virussen. Jeg køber ikke det her med, at den er så farlig. Det gør jeg bare ikke. Det er en decideret skræmmekampagne,« siger Jim Kristensen.

Rune Hartmann: »De vaccinerede bliver smittede og syge, men slet ikke i så høj grad, som hvis man ikke er vaccineret. Og så er pointen jo også, at du ikke smitter lige så meget, hvis du er vaccineret og har fået virussen, så det handler om at fjerne risikoen for ældre og folk i risikogrupperne, der selv med vaccinen kan blive meget syge.«

5. Jeg har været syg inden for de seneste seks måneder, så hvorfor skal jeg dog risikere mit eget helbred med vaccinen?

Dette argument florerer på de sociale medier fra danskere, der har været smittet med covid-19, og som derfor stadig har den naturlige immunitet.

Karen Angeliki Krogfelt: »Ved man, om man har antistoffer? I så fald bør man blive testet for dem. Du kan sagtens være positiv med pcr-test, men have så lidt sygdom i dig, at du ikke danner antistoffer. Hvis testen dog viser, at du har antistoffer, kan du godt vente med vaccinen, men så bør du blive testet en gang om måneden. Når antistofferne så falder, bør man vaccineres og hermed booste immunsystemet.«