Bond-stjernen Daniel Craig blev ikke vist frem fra sin bedste side, da bygningsfacaden på Hotel Bristol på Rådhuspladsen tirsdag skulle prydes med et nyt banner.

Et fire etager højt banner med skuespilleren, der er hovedrollen i den nye James Bond-film ‘No Time To Die’, blev nemlig hængt forkert op, så banneret ikke gav ret meget mening.

Meningen med banneret er med al sandsynlighed at vise James Bond trække sin pistol med fire forskellige positurer.

Problemet var bare, at de to første Bond-poseringer blev hængt op som de to sidste. Personer med en lidt lummer tankegang, vil måske påstå, at det ligner, at James Bond står og tisser, eller foretager sig noget andet …

I Industriens Hus, der er ligger lige overfor banneret, nåede man at fange et billede af banner-brøleren, inden den blev rettet kort efter. Foto: Nis Peder Kolby, DI.

Det er virksomheden Eyemedia, der stod for ophængningen af Bond-banneret.

Smutteren skulle vise at blive godt og grundigt besværlig for dem.

»De to dele ligner hinanden meget, og vi opdager heldigvis ret hurtigt fejlen. Men så skal vi lige hente en ny tilladelse fra kommunen til at sætte det rigtigt op. Så der gik lige et par timer, inden vi havde fået sat det rigtigt op,« siger partner i Eyemedia Rene Wolder til B.T.

Episoden vil ifølge Rene Wolder få 'konsekvenser' for de skyldige.

Bond-banneret efter brøleren blev rettet op på. Foto: Nis Peder Kolby.

»Jeg kan love dig for, at det koster kvajebajere«, siger Rene Wolder.

Bond-banneret hænger nu som det skal, og filmen har premiere 30. september i de danske biografer.