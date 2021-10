Smitten med covid-19 har fuld fart på. Det samme kan man ikke ligefrem sige om vaccinetilslutningen i Ishøj, der hænger gevaldigt i bremsen.

I Ishøj kommune er den gal. Her er er vaccinetilslutningen på bare 62 procent, hvilket er det laveste i Danmark.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 75 procent.

Og det er ikke godt nok, det erkender borgmester i kommunen, Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten, der til B.T fortæller, at han er åben for at kigge på at belønne folk, der lader sig vaccinere.

»Det kunne godt komme på tale at belønne folk,« lyder det.

Borgmester i Ishøj Ole Bjørstorp. Ishøj er den kommune i Danmark, hvor vaccinetilslutningen halter mest. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Borgmester i Ishøj Ole Bjørstorp. Ishøj er den kommune i Danmark, hvor vaccinetilslutningen halter mest. Foto: Niels Christian Vilmann

Ikke nok med at Ishøj kommune er den kommune i Danmark med den laveste vaccinetilslutning, så er det også den kommune med det højeste smittetryk. Incidenstallet ligger på landsplan på 152, men i Ishøj lyder det på 616.

»Det er jo alt for højt, og det skal vi have ned. Og det kommer det også,« siger Ole Bjørstorp.

Om det bliver med at belønne folk, vil tiden vise. Men noget skal der i hvert fald gøres. For tirsdag truede sundhedsminister Magnus Heunicke med, at vaccinetilslutningen skal op, hvis ikke Danmark skal kigge ind i en nedlukning.

»Selvom vi er på et utrolig højt niveau (med at vaccinere, red.,) også i forhold til mange andre lande, så er det en kæmpe appel fra mig: Hvis vi skal holde Danmark åbent, så skal vi have flere til at lade sig vaccinere,« lød det fra Heunicke til Ritzau.

Allerede i sommer hang borgerne i Ishøj kommune i bremsen, da det kom til at lade sig vaccinere. Dengang pegede Ole Bjørstorp på, at borgerne havde været på ferie, som den væsentligste årsag til, at Ishøj Kommune var den kommunen i hele Danmark med den dårligste vaccinetilslutning.

I dag peger han ikke på efterårsferien, som grunden til den lave tilslutning. Men derimod at kommunen har en del unge, der ikke vil lade sig vaccinere.

