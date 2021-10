De tidligere Gravenshoved-elever får ingen kommunal krisehjælp.

Sådan lød beskeden fredag, da to repræsentanter for de tidligere elever mødtes med kommunen og bad om organiseret krisehjælp.

»Vi har meldt ind over for kommunen, at de sgu godt lige må til at tage sig sammen. Selvfølgelig på en god og konstruktiv måde,« fortæller René Vinding Christensen til TV2 Nord.

TV2 Nord skriver, at kommunen henviste de tidligere elever til egen læge og tilføjede, at de kan søge om tilskud til finansieringen gennem kommunen.

De 31 tidligere Gravenshovedelever har ifølge egne udsagn været udsat for alt fra psykisk vold til tæsk og voldtægter.

»På trods af at jeg var blevet lovet det modsatte, blev mine forældre sendt hjem uden at sige farvel til mig, efter jeg havde været på skolen i to timer. Da dét gik op for mig, blev jeg apatisk og begyndte at græde. Som konsekvens fik jeg et slag over nakken, jeg blev smidt ned i gulvet og presset ned i det. Armen blev vredet om, og der blev sat et knæ i ryggen på mig,« fortalte tidligere Gravenshovedelev, Rene Vinding Christensen, blandt andet til B.T.

Lige nu efterforskes sagen stadig, og Gravenshoved Kostskole er meldt til politiet af Aalborg Kommune.