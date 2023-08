Den store debat om afbrændinger af Koraner kom i fredags til at fylde i talen hos Islamisk Trossamfund på Dortheavej i København.

B.T. har hørt hele fredagstalen fra den assisterende imam, Ahmad Ghofran, og spurgt ham ind til ordene.

I talen slår han fast, at der er brug for »selvkontrol«, og man skal bruge afbrændingerne til at »løfte sig« og fokusere på »det rigtige«.

Han fortæller, at følgende vil ske for dem, der vil islam eller Allah noget ondt:

»Historien har bevist, at disse mennesker, der vil islam eller Allah ondt, vil blive ydmyget. Vil blive destrueret,« lyder det i fredagstalen fra Ahmad Ghofran, der tilføjer:

»Historien har også bevist, at de troende, der sætter deres lid til Allah, altid vil sejre. Det er et faktum. Det kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved.«

Imamen slår fast, at de personer, der vil islam noget ondt, kan »gø« så meget, de vil.

»Sejren kræver, at vi gør en oprigtig indsats. Så lad disse personer gø så meget, de har lyst til. Men fokuser på det rette. Løft dig selv hos Allah, løft dit forhold til Koranen. Fokuser på det rigtige – det Allah ønsker fra dig,« siger han blandt andet i talen.



'Gud vil selv forsvare sig'

Den assisterende imam har medvirket i at svare skriftligt på B.T.s spørgsmål om talen.

Ahmad Ghofran, hvad mener du med 'at disse mennesker, der vil islam eller Allah ondt, vil blive ydmyget og destrueret?'

»Det er rettet mod individerne, som brænder, sparker og svøber Koranen ind i bacon, og taler om at urinere på den. Vi tror helt og holdent på, at Gud vil forsvare sit ord bedre, end mennesker kan. I Koranen findes eksempler på de, som arrogant hånede Gud, ville lide en ydmygende skæbne i livet og i efterlivet,« svarer han på mail.

Han tilføjer:

»Det er i den anledning, at det blev nævnt i talen. For at sige til menigheden, at Gud vil sørge for at tage til genmæle på sin måde, så det ikke er op til den enkelte muslim at udøve selvtægt.«

Hvad er det så for en 'ydmygende skæbne', de som arrogant hånede Gud, vil lide?

»Det kan variere. Et eksempel på en ydmygende skæbne i livet, er at Gud vil afskære dig fra andre menneskers kærlighed, som resultat af alt det had, du har spredt i verden. I islam, er lidelsen et resultat af det fordærv, mennesker selv producerer. Man høster det, man sår,« svarer han.



'De har råbt, skreget og brændt Islams hellige bog'

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderede i sidste uge, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark.

Og den vurdering står stadig ved magt, oplyser PET onsdag til B.T.

Ahmad Ghofran mener dog på ingen måder, at nogen af hans ord i fredagens tale kan opfordre nogen til at begå noget kriminelt mod koranbrænderne eller Danmark.

Han mener, at det er Rasmus Paludan, og andre afbrændere af Koranen, ansvaret ligger hos.

»Paludan og hans flok har stået foran vores moské konsekvent i flere uger. De har råbt, skreget og brændt Islams hellige bog. Vi har alle gange manet til ro, besindelse og tålmodighed i talerne, og de alle fremgår af vores hjemmeside,« skriver den assisterende imam.

Han slår til sidst fast, at Islamisk Trossamfunds holdning til sagen er soleklar.

»Hvis vi støttede sikkerhedstruslerne mod landet, havde vi ikke flettet det ind som en bisætning til en fredagstale. Vores holdning er klar; vi fordømmer sikkerhedstruslerne mod Danmark, maner menigheden til at udøve selvkontrol og tålmodighed, og formidler, at Gud vil ydmyge disse mennesker i livet og efterlivet på sin måde,« skriver Ahmad Ghofran.

Også imamen i Grimhøjmoskeen i Aarhus har tidligere udtalt sig om koranafbrændingerne.

