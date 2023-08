I forbindelse med den nuværende korankrise er der stort pres fra en række hovedsageligt muslimske lande på Danmark.

Men hvad mener en af de mest indflydelsesrige imamer herhjemme om krisen?

B.T. har spurgt Oussama El Saadi, imam og formand for Grimhøjmoskeen i Aarhus.

Hvad gør det ved dig, når du ser folk brænde Koranen af?



»Det gør ekstremt ondt i hjertet. Det gør meget ondt, at vi ikke kan gøre noget ved det. Vi er nødt til at ignorere det. Hvis vi ikke sidder stille, så straffer systemet os.«

»For os som muslimer og som en minoritet, så føler vi, at de vil gøre alt for at skade os.«

Hvad siger folk til dig om det i moskeen?

»Folk er meget sure. De kan ikke lide det. Men vi har sagt det hver dag, at der er tale om mennesker, som er beskyttet af systemet, så de må ikke reagere på det. Men folk er kede af det.«

»Og vi ville gerne sige til dem, der brænder Koranen, at når de gør det, så skader de vores børn. De skader systemet, skader integrationen, og de skader ideen om, at vi bygger et samfund, hvor vi kan bo sammen. Vi vil gerne lære vores børn, at de skal være en del af Danmark, men når det her sker, så bliver alt det, vi har bygget, knækket.«

Kan du forstå, hvis der sidder nogen ude i verden og har lyst til at angribe Danmark?

»Alt hvad vi gør nu handler om at forsøge at forklare, at hvis nogen vil lave handlinger mod Danmark, så vil det gå ud over os alle sammen.«

»Jeg tror, vi har en større interesse i at beskytte Danmark, end politikerne har.«

Men kan du forstå, hvis nogen vil angribe Danmark på baggrund af det her?

»Vi har ikke de interesser. Vi er interesserede i, at vores børns fremtid skal være lys og dejlig. Jeg håber ikke, at nogen gør det. Der kan godt være, at der kommer en reaktion. Men jeg håber ikke på, at den er voldelig.«

»En økonomisk reaktion kan også blive alvorlig. Den vil skade almindelige menneskers liv og drømme. Vi prøver på at sige til folk, at der er tale om enkeltpersoner, men vi ved også godt, at det er et system, der beskytter dem.«

»Vi kan ikke forstå, hvorfor det gavner, at de beskytter de mennesker, der brænder Koranen af eller skænder andres religiøse symboler.«

Sætter du ikke selv pris på den ytringsfrihed, som de, der brænder koraner af, benytter sig af?

»For mig er ytringsfrihed en god ting. Det er en ting, man ikke skal lege med. Men ytringsfrihed betyder ikke, at jeg skal skade dig og din familie.«

»Jeg mener, der skal være en ansvarlighed, når noget er rettet mod andres religiøse skrifter og symboler – som eksempelvis Dannebrog.«

»Politikerne i Danmark har før talt om, at der skal være grænser for ytringsfriheden, og at der bør findes en grænse. Så de kan jo godt finde en grænse, når de vil, og når det går ud over dem. Men når det er os, så er de ikke interesseret.«