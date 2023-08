Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, reagerer nu på, at der er en sms i omløb med dusør for at udlevere ham.

I beskeden fremgår et budskab, som opfordrer unge muslimer til at begå hævnaktioner mod dem, der står bag koranafbrændingerne.

I bunden af sms'en er et link til en side, hvor der udloves en dusør på knap 350.000 kroner for blandt andet at udlevere Rasmus Paludan med teksten ”Dead or Alive”.

Rasmus Paludan vurderer, at 'en del' uden tvivl vil forsøge at få dusøren.

Police officers surround far-right politician Rasmus Paludan as he speaks in front of a mosque in Copenhagen, on January 27, 2023. - Turkey summoned Denmark's ambassador on January 27, 2023 to condemn a protest at which far-right extremist Paludan burned the Koran over Ankara's refusal to let Sweden and Finland join NATO. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Foto: Sergei Gapon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Police officers surround far-right politician Rasmus Paludan as he speaks in front of a mosque in Copenhagen, on January 27, 2023. - Turkey summoned Denmark's ambassador on January 27, 2023 to condemn a protest at which far-right extremist Paludan burned the Koran over Ankara's refusal to let Sweden and Finland join NATO. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Foto: Sergei Gapon/AFP/Ritzau Scanpix

»Sms'en er en påmindelse til alle muslimer, at det er deres hellige pligt at dræbe mig og alle andre vantro. Men det ved alle muslimer jo allerede. En del vil uden tvivl forsøge, når de får chancen,« skriver han på sms til B.T.

Gør den sms dig mere utryg?

»Jeg har siden 3.2.2023 været holdt på hemmelige steder af PET, fordi jeg er den mest truede mand i Europa,« skriver han og tilføjer:

»Så dette bekræfter blot, hvad jeg allerede ved om Islam: som vantro skal du underkaste dig totalt eller blive dræbt.«

Hvordan kan du vide, at 'en del' vil forsøge af dræbe dig og få dusøren?

»Fordi Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke ville holde mig helt væk fra offentligheden med mindre truslen var usædvanligt meget alvorlig,« svarer han.

Fortryder du nu, at du har brændt koranen af flere gange?

»Nej. Jeg har skabt stor opmærksomhed om, at det, at der er muslimer i Danmark, aldrig nogensinde vil ende godt. En stor sejr. At regeringen går på knæ beviser sandheden i mine budskaber,« skriver Rasmus Paludan og fortsætter:



»Jeg er meget stolt af den store indsats, jeg har gjort, for at redde det danske folk.«

Københavns Politi Politiet bekræfter over for Ritzau, at man har modtaget flere anmeldelser om sms'erne, og at sagen nu bliver undersøgt nærmere.

Men på nuværende tidspunkt kan politiet ikke oplyse yderligere.