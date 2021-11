I IKEA går det så godt, at de ser frem mod nye sejre.

For på trods af, at de store varehuse rundt om i Danmark har været ramt af coronanedlukning, er danskerne troligt troppet op efter saml-selv-møbler, så snart de kunne komme til det.

Det skriver Børsen.

»Vi har set, man spenderer meget tid i hjemmet, og forbrugerne har opdaget nye behov i hjemmet. Vi har sørget for at holde os relevante og forsøgt at tilbyde det, der har været mangel på i hjemmet,« siger Johan Laurell, administrerende direktør i IKEA Danmark, til mediet.

I regnskabsåret 2020/21 har IKEA i Danmark øget sin omsætning med to procent til 4,9 milliarder danske kroner. Hvilket er en salgsrekord. Men hvad næste salgsmål for møbelkæden er, vil direktøren ikke ud med.

Dog ser IKEA Danmark frem til at kunne præsentere et sjette varehus, som bliver placeret i København.

Det vil blive et »konceptuelt anderledes« varehus end de fem øvrige, lyder det. Et »boost til organisationen«, hvis man spørger IKEA Danmark-direktøren.

Desuden vil virksomheden opgradere onlineoplevelsen, IKEA-appen og levering af varer.