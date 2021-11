Cirka 111.000 danske kroner.

Det var, hvad et ikonisk IKEA-møbel netop blev solgt for på en auktion i Sverige i forrige uge.

Det skriver Expressen.

Her købte en 69-årig mand nemlig den såkaldte »Cavelli«-stol fra 1959, som er en polstret træsol, der kun findes ganske få eksemplarer af rundt omkring i verden.

Og selvom det i de flestes ører kan lyde helt vildt at kaste så mange penge efter en polstret IKEA-stol, er der en ganske god grund bag købet, fortæller Johan Sjöberg, der nu ejer af stolen.

Den 69-årige havde nemlig længe haft et godt øje til stolen, og det skyldes særligt, at stolen er blevet produceret i den svenske provins Småland, som er et område, der står ham meget nært.

»Jeg er en samler, og det, jeg vil, er at bevare den smålandske arv for fremtiden. Jeg bygger simpelthen en skattekiste til fremtiden,« fortæller han.

Johan Sjöberg var dog ikke den eneste, der havde stor interesse for IKEA-stolen.

Til auktionen var der nemlig møbelinteresserede fra hele verden, der bød på stolen, og det var da også derfor, at stolen endte med at blive solgt for det svimlende beløb.