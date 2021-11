Black Friday nærmer sig med hastige skridt.

Og mens flere butikker allerede har taget forskud på glæderne med 'opvarmnings tilbud' 'black week' med mere, har møbelgiganten IKEA valgt en lidt anden strategi.

»Igen i år er det vigtigt for os, at gå imod strømmen og skabe et alternativ til den 'store forbrugsfest'. Vi vil gerne vise, at man kan deltage i 'black friday' under mere bæredygtige omstændigheder,« siger Christian Pedersen, der er kommunikationsansvarlig for IKEA Danmark.

De har valgt at lancere flere klimatiltag i november måned. Og det betyder blandt andet, at 'Black Friday' er udskiftet med 'Green Friday - Vintage sale'.

I starten af november relancerede IKEA 'gensalg' i alle deres butikker. Her kan kunderne aflevere deres brugte IKEA møbler tilbage til virksomheden i bytte for et tilgodebevis til butikkerne.

Og i perioden fra den 8. til 28. november får du dobbelt op.

»Vi er naturligvis ikke imod forbrug, men vi vil gerne vise, at vores møbler kan have et langt liv og stadig være attraktive, selvom de er brugt,« siger han.

Netop den tanke førte til ideen om det helt store initiativ: IKEA Green Firday - Vintage sale.

Fredag den 26. november vil IKEA for første gang nogensinde sælge ud af ikoniske klassikere.

»Vi har været ude og skaffe brugte, ikoniske IKEA møbler som blandt andet STOCKHOLM-skabet fra 2017, VILBERT-stolen designet af Verner Panton og JO-stolen designet af Gillis Lundgren fra 1960-erne,« siger Christian Pedersen:

»Og dem sætter vi så til salg til den oprindelige IKEA-pris.«

Han er dog godt opmærksom på, at der kan komme rift om de eftertragtede varer. Derfor vil salget foregå via lodtrækning.

IKEA Green Friday - Vintage sale foregår fysisk i alle de lokale varehuse.

Derfor er det naturligvis forskelligt, hvilke møbler, man kan få fingrene i, hvor.

STOCKHOLM skabet – der er to eksemplarer i, i alt – bliver for eksempel sat til lodtrækning i Aarhus og Taastrup.

Der vil også være 'mindre ikoniske', brugte IKEA møbler til salg. De præcise tidspunkter for lodtrækninger samt hvilke møbler, der bliver sat til salg kan ses her.

Op til 'Green Friday - Vintage sale' vil tv- og radiovært Mads Steffensen og trendekspert Uffe Buchard stå for opvarmningen.

Den 25. og 26. november vil de være at finde i IKEA Gentofte, hvor de sammen med indretningsekspert vil fortælle om møblernes historie, designeren bag med mere.

Christian Mouroux Pedersen oplyser til B.T., at IKEA ikke vil have 'klassiske' black friday tilbud.

»Green Friday - Vintage sale er en forlænget arm af det, vi allerede har igangsat. Altså 'gensalg', der er den permanente, miljøbevidste service for genbrugsmøbler,« siger han.